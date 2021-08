vol Ryanair au départ de Dublin déclare une urgence générale au-dessus de Londres | Royaume-Uni | Nouvelles

Les alertes d’urgence de l’échange ADS-B ont tweeté: “#RYR5PJ crie 7700 (urgence générale).”

Express.co.uk a contacté RyanAir pour plus d’informations.

Cela survient après que Ryanair a reproché au gouvernement britannique de ne pas avoir réduit les droits des passagers aériens, car il a confirmé qu’il se retirait d’Irlande du Nord.

Les liaisons entre l’aéroport international de Belfast et un certain nombre de destinations européennes s’arrêteront le 30 octobre.

Ryanair a cessé de voler depuis l’aéroport de la ville de Derry plus tôt cette année et arrêtera également un certain nombre de vols saisonniers depuis l’aéroport de la ville de Belfast.

Dans un communiqué, Ryanair a confirmé qu’elle cesserait ses opérations depuis les aéroports de Belfast International et de Belfast City à l’automne.

“En raison du refus du gouvernement britannique de suspendre ou de réduire l’APD (droit des passagers aériens) et du manque d’incitations à la récupération de Covid des deux aéroports de Belfast, cet hiver, Ryanair cessera ses opérations à partir de Belfast International et de l’aéroport de Belfast City à partir de la fin de l’horaire d’été en octobre et ces avions seront réaffectés vers des aéroports à bas prix ailleurs au Royaume-Uni et en Europe pour l’horaire d’hiver, qui commence en novembre”, a déclaré un porte-parole de la compagnie aérienne.

Un porte-parole de l’aéroport international de Belfast a exprimé sa déception,

“Ce fut une période difficile pour l’aviation et une époque où les consommateurs ont besoin de stabilité et de confiance dans le réseau de transport aérien d’Irlande du Nord”, ont-ils déclaré.

« Alors que nous anticipions une telle décision, nous nous sommes engagés avec nos compagnies aériennes existantes et nouvelles pour assurer la continuité sur les routes qui seront libérées par Ryanair et pour aider à maintenir l’emploi dans l’industrie aéronautique au niveau local en Irlande du Nord.

« À cette fin, nous espérons être en mesure de faire des annonces concernant le développement de nouvelles routes dans un proche avenir. »

