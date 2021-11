Vol Srinagar-Sharjah : le Pakistan a-t-il violé la première liberté de l’air en refusant l’autorisation d’utiliser l’espace aérien ? Expliqué

Les autorités pakistanaises n’ont pas encore donné d’explication officielle pour ce refus.

Vol Srinagar-Charjah : Le 2 novembre, le vol récemment lancé de Srinagar à Sharjah a dû effectuer pour la première fois 40 minutes supplémentaires sur son itinéraire prévu de 3 heures et 45 minutes. Le changement d’itinéraire était dû au refus du Pakistan d’utiliser son espace aérien pour ce vol, ce qui signifie que le vol a dû emprunter un itinéraire plus long pour éviter l’espace aérien du pays voisin. Un rapport d’IE a cité des experts disant que ce refus pourrait signifier la violation de la première liberté de l’air par le Pakistan. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce problème.

Le vol direct de Srinagar à Sharjah avait été lancé par le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, le 23 octobre, alors qu’il était en visite dans le territoire de l’Union du Jammu-et-Cachemire. Le vol est opéré par la compagnie aérienne à bas prix GoFirst (anciennement GoAir). Depuis lors, le vol avait effectué un trajet de 3 heures 45 minutes via l’espace aérien du Pakistan, avant de se diriger vers le sud-ouest pour atteindre Sharjah, aux Émirats arabes unis. Cependant, tout cela s’est arrêté le 2 novembre, lorsque le pays a refusé d’autoriser le vol à entrer sur le territoire pakistanais. Cela a conduit le vol à survoler vers le sud les États du Rajasthan et du Gujarat avant de survoler la mer d’Oman et d’atteindre les Émirats arabes unis via l’espace aérien omanais.

Mais la question est de savoir pourquoi le Pakistan a refusé l’autorisation de vol pour utiliser son espace aérien. Les autorités pakistanaises n’ont pas encore donné d’explication officielle pour ce refus. Cependant, en 2009, il avait également interdit à un vol Air India Express en partance de Srinagar à destination de Dubaï d’utiliser son espace aérien. Le gouvernement indien a soulevé la question du refus concernant l’utilisation de l’espace aérien pour le vol avec les autorités pakistanaises, notamment parce que d’autres vols qui décollent d’aéroports comme Delhi ou Lucknow pour se diriger vers l’Asie occidentale sont autorisés à utiliser l’espace aérien pakistanais. Cela a conduit à des inquiétudes concernant la violation par le Pakistan de la première liberté de l’air, selon le rapport.

Après la Convention de Chicago de 1944, les signataires de la convention ont proposé des règles qui deviendraient des éléments fondamentaux pour l’aviation commerciale entreprise à l’échelle internationale. La convention avait initialement décidé de six « libertés de l’air », et ces libertés ou droits continuent de fonctionner dans le cadre d’accords multilatéraux et bilatéraux qui les autorisent. Les libertés de l’air permettent aux compagnies aériennes d’un pays particulier d’utiliser et/ou d’atterrir dans l’espace aérien d’un autre pays. Conformément à la première liberté de l’air, une compagnie aérienne d’un pays (GoFirst de l’Inde dans ce cas) a le droit de survoler un deuxième pays (ici le Pakistan) et d’atterrir dans un pays tiers (les EAU).

Alors que les autres libertés de l’air ne s’appliquent pas à cet incident qui a eu lieu avec le Pakistan, selon la deuxième liberté de l’air, une compagnie aérienne peut faire le plein ou effectuer la maintenance dans un pays étranger sans avoir à embarquer ou débarquer des passagers ou du fret à partir de là. . Ceci est utile pour le ravitaillement ou l’entretien en route lorsque vous vous dirigez vers un pays lointain.

Pendant ce temps, les troisième et quatrième libertés de l’air permettent aux compagnies aériennes de voler de leur pays d’origine vers un pays étranger, et vice versa, respectivement.

Le reste des libertés de l’air, y compris certaines qui ont été ajoutées plus tard, parlent d’une compagnie aérienne opérant entre deux pays sans qu’aucun d’entre eux ne soit son pays d’origine, et opérant dans un pays étranger avec et sans escale dans le pays d’origine.

