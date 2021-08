vol Virgin Atlantic de Manchester à la Barbade fait demi-tour alors que l’urgence en vol est déclarée | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’avion était en route vers Bridgetown lorsqu’il a été détourné vers la capitale britannique après qu’un problème s’est développé avec “un problème de pression dans la cabine après avoir transmis le code 7700 indiquant une urgence générale”, a-t-il révélé.

Dans un tweet, la compagnie aérienne a déclaré: “Notre vol, le VS77 de Manchester à la Barbade est revenu à Heathrow en raison d’un problème en vol.

“La sûreté et la sécurité de nos clients et de notre équipage sont toujours notre priorité et le capitaine a pris la décision de revenir par mesure de précaution uniquement.

“Nous tenons à nous excuser auprès des clients pour le retard et tout inconvénient causé, et nous travaillons dur pour nous assurer qu’ils puissent poursuivre leur voyage dès que possible.”

