Volando Remix : la collaboration de Mora, Bad Bunny & Sech

Il y a une chanson dont tout le monde parle : ‘Flying remix’, qui a sans aucun doute surpris tous ses auditeurs, notamment parce que Bad Bunny a assuré qu’il ne lancerait pas de musique en 2021, et pourtant c’est déjà la cinquième chanson qui sort cette année. En cela, nous pourrons profiter du talent musical de Sech et de Mora.

“Volando Remix” est une chanson de Mora, dans laquelle Sech et Bad Bunny voulaient participer au remix, de cette façon, la chanson acquiert un nouveau sens, rythme et paroles, qui n’a laissé personne indifférent. Sans aucun doute, l’un des grands succès de cet été.

Les artistes urbains portoricains Bad Bunny, Mora et le panaméen Sech, ont présenté ce jeudi le « remix » (remix) de la chanson « Volando », un single qui figure sur l’album de Mora, « Primer Día de Clases ».

Sur les réseaux sociaux, chacun des artistes a partagé l’actualité de la sortie, ainsi que des photos ou des vidéos interprétant des fragments de la chanson.

Bad Bunny, l’un des artistes urbains les plus populaires sur les réseaux sociaux et les plateformes musicales, a admis dans une story Instagram que le remix de “Flying” est sa “chanson préférée”. De même, Bad Bunny a téléchargé une vidéo interprétant une partie des paroles qu’il a incluses dans le remix. C’est la deuxième chanson que Bad Bunny présente cette semaine.

Le précédent était “De Museo”, qui était inclus dans la bande originale du film “F9, le neuvième volet de la saga” Fast & Furious “, sorti en juin. Mora, pour sa part, a ajouté sur Instagram qu’il espérait que ses abonnés aimeraient autant que lui le remix de “Volando”. « Merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution ici. Je t’aime”, a souligné Gabriel Armando Mora, le prénom de l’artiste.

Collaborant à nouveau avec Bad Bunny et avec la participation de Sech à ce nouveau “remix”, Mora “a réussi à transformer l’une de ses chansons les plus populaires en un prochain hymne de l’été”, comme le souligne un communiqué.

L’album « Primer Día de Clases » a fait ses débuts dans le Top 15 des charts Billboard « Top Latin Albums » et « Latin Rhythm Albums », étant la première entrée de l’artiste sur ces charts. Sech, quant à lui, a également partagé une vidéo sur Instagram chantant un extrait de sa partie “Flying”, assis dans un avion privé et mangeant du pop-corn.

Pendant ce temps, le clip de “Volando – Remix” a été enregistré entre Los Angeles et Porto Rico, et Réalisé par Pedro “Le Chimiste”. Cette collaboration s’accompagne également d’un clip vidéo spectaculaire, dans lequel on peut voir la complicité des trois artistes. Eh bien, Mora, Sech et Bad Bunny il est clair qu’ils forment une grande équipe, et le résultat de cette union ne pouvait être que spectaculaire. Et il en a été ainsi. N’attendez plus et écoutez ‘Volando Remix’ maintenant !

Comme toujours, nous vous laissons le lien pour le voir : https://youtu.be/P982oehprfY