Volant et pédales Thrustmaster T248 examinés · .

Il est difficile de penser à une période plus excitante pour se lancer dans la simulation de course que cette ère actuelle de choix et de variété sans précédent.

Qu’il s’agisse de plates-formes d’abonnement basées sur PC comme iRacing ou Assetto Corsa Competitzione arrivant sur les consoles de génération actuelle, il existe de nombreuses façons de courir dans le domaine virtuel. Avec de nombreux autres jeux à espérer au cours de l’année à venir.

Mais alors que les simulations de course sont devenues plus sérieuses, sophistiquées et chères ces dernières années, le matériel est également conçu pour vous aider à en tirer le maximum de plaisir et d’immersion. Si vous venez de jeter un coup d’œil sur le site Web d’un fabricant de matériel pour évaluer le type de fourchette de prix que vous envisagez, vous avez probablement vu des chiffres époustouflants pour un kit moderne.

Il est assez courant de voir des chiffres au nord de 300 à 500 £ ces jours-ci – juste pour une roue elle-même. Et souvent, cela ne prend même pas en compte une base, des pédales et même des accessoires comme un frein à main ou un levier de vitesses manuel, sans parler de quelque chose sur lequel monter le tout.

Si c’est juste un peu trop d’argent à justifier et que vous souhaitez qu’il y ait une option plus abordable pour vous aider à faire de la course, n’ayez crainte – Thrustmaster vous a fermement à l’esprit avec son modèle T248 pour votre considération.

Compatible avec les consoles PlayStation 4 et 5 ainsi qu’avec le PC, à un prix de vente conseillé d’environ 300 £, ce n’est certainement pas bon marché, mais il est conçu pour vous fournir tous les éléments essentiels dont vous avez besoin. Pas seulement pour courir en ligne (ou hors ligne si vous préférez), mais aussi pour courir sérieusement.

Mais quel genre d’expérience obtenez-vous pour votre argent?

Pour commencer, vous obtenez un grand degré de commodité, en particulier sur les consoles. Le terme « plug and play » vient certainement à l’esprit ici et tout cela grâce au petit écran LCD au centre du tableau de bord et au système de menus qui lui est intégré.

Plutôt que de jouer avec les paramètres d’étalonnage à chaque fois que vous partez en course, vous pouvez ajuster et modifier autant de choses à partir de l’interface utilisateur dédiée qui est intégrée dans la roue elle-même. En appuyant simplement sur quelques boutons, vous pouvez régler la force globale du retour de force, la plage de rotation des roues ou même inverser les trois pédales en fonction de votre configuration personnelle.

Il est si rapide d’ajuster les paramètres à l’aide du volant lui-même que cela signifie que vous pouvez sauter entre, disons, F1 2021 et les 360 degrés de verrouillage requis pour une voiture F1 à 540 degrés pour une voiture GT ou même le 900 complet pour les voitures de route à Gran Turismo Sport ou Euro Truck Simulator.

L’écran LCD offre plusieurs fonctions. Dans une belle touche, vous pouvez même choisir la façon dont le compte-tours est présenté – comme de gauche à droite, de l’intérieur vers l’extérieur ou de l’extérieur vers l’intérieur. Un détail incroyablement mineur qui vous permet simplement de personnaliser un peu plus votre expérience.

Sur la bonne voie, la première caractéristique majeure à noter sur le T248 est son système de retour de force à «entraînement hybride» au son sophistiqué. Bien qu’il ne soit pas à la hauteur de la puissance, des nuances et de la qualité extrêmes offertes par les roues à entraînement direct haut de gamme, il offre certainement un sens tactile des niveaux d’adhérence amélioré par rapport aux roues d’il y a même une génération.

Il y a suffisamment de boutons pour mapper la majorité des fonctions dont vous aurez besoin pour la plupart des jeux de course auxquels vous voudrez jouer, en particulier sur console. Ne vous attendez pas aux mêmes interrupteurs ou cadrans réglables que vous obtiendriez d’une roue haut de gamme, mais un interrupteur plus-moins à portée de main de chaque pouce est parfait pour changer rapidement le mélange de carburant ou les modes ERS.

Thrustmaster se vante que ses palettes de changement de vitesse magnétiques offrent des temps de réponse plus rapides et aident à prolonger la durée de vie des palettes et vous pouvez le croire lorsque vous montez et descendez les vitesses. Cependant, il est difficile d’ignorer à quel point les palettes de vitesse peuvent être maladroites et bruyantes.

Si vous courez en VR ou avec des écouteurs, il sera assez facile de l’ignorer à moins que vous ne partagiez l’espace avec d’autres êtres humains. C’est assez révélateur quand quelqu’un descend d’en haut pour demander quelle était la cause de tous ces clics. Ne vous attendez pas à pouvoir vous en sortir en vous faufilant la nuit pour une session de test au clair de lune.

Au-delà de la roue elle-même, le T248 est livré avec un ensemble de trois pédales de très bonne qualité avec des plaques réglables pour modifier l’emplacement et l’angle de chacune. La résistance de la pédale de frein est même réglable avec diverses options de ressort incluses pour la rendre plus ferme ou plus douce selon ce que vous aimez.

Vous pouvez ajuster la résistance de la pédale de freinSoyez averti cependant – le réglage par défaut de la pédale de frein est plus rigide qu’une voie des stands qui accélère bien et vous voudrez probablement l’ajuster si vous prévoyez d’utiliser les pédales sur le tapis de votre salon, plutôt qu’une béquille ou un gréement de cockpit complet.

Ne vous laissez pas décourager par l’idée d’investir du temps dans l’ajustement de la disposition et de la résistance des pédales à votre guise. C’est beaucoup moins compliqué que ce à quoi vous pourriez vous attendre grâce au processus simple de dévissage des plaques de pédale et de remplacement des ressorts et cela vaut tellement le confort que procure le fait d’avoir tout configuré selon vos préférences personnelles.

Pour environ 300 £, on peut se demander si le T248 est d’un bon rapport qualité-prix. Compte tenu du prix des options les plus haut de gamme ou des roues plus anciennes comme le T150 ou le G29 de Logitech, c’est certainement une bonne affaire. Surtout compte tenu de la qualité des pédales et du retour de force amélioré par rapport aux modèles plus anciens.

Si vous avez voulu tremper vos orteils dans un kit de simulation pendant un certain temps et avoir plus d’argent à dépenser pour vous-même après Noël, vous avez une option assez alléchante à considérer dans cet ensemble combo de qualité.

