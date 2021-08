Source : AdobeStock / mnvxgnxnb

La volatilité du Bitcoin (BTC) pourrait ramener les investisseurs vers l’or, prédit Jake Klein, président exécutif de la société australienne d’exploitation aurifère Exploitation minière d’évolution. En attendant, le prix de l’Ethereum (ETH) pourrait monter en flèche et potentiellement dépasser la valeur de la meilleure crypto-monnaie au cours des cinq prochaines années, selon Nigel Green, PDG et fondateur de l’activité de conseil financier et de gestion d’actifs. Groupe deVere.

Klein a déclaré au diffuseur américain CNBC dans une interview que,

“Je pense que la volatilité de l’espace crypto va finalement conduire les gens à revenir à l’or.”

Pour Evolution Mining, propriétaire de cinq mines en Australie et une au Canada, un tel scénario serait surtout bénéfique, compte tenu de la production de l’entreprise d’environ 681 000 onces d’or au cours de son exercice 2021.

Opposant le métal précieux à la crypto, le directeur du mineur a déclaré que le bitcoin “a encore un long chemin à parcourir avant de démontrer la longévité et la sécurité que l’or a démontrées pendant tant d’années” aux investisseurs du monde entier.

Malgré l’adoption croissante du bitcoin par les investisseurs institutionnels, de nombreux acteurs majeurs de la finance traditionnelle, tels que Ray Dalio, fondateur d’une grande société d’investissement Associés Bridgewater, continuent de prétendre qu’ils préféreraient posséder de l’or plutôt que de la crypto.

Cependant, une enquête de février a indiqué que les crypto-actifs étaient plus populaires que l’or parmi les investisseurs américains interrogés. Cela dit, les données de l’année dernière suggèrent que le prix du bitcoin est capable de monter en flèche à un rythme inaccessible pour le métal.

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le prix du bitcoin a augmenté de 294,3%, tandis que le prix de l’or a augmenté de 23,4%. Alors que les deux actifs ont signalé des hausses de prix, le taux de croissance de la crypto-monnaie était plus de douze fois supérieur à celui du métal précieux, selon une analyse de la plateforme de trading en ligne. Capital.com.

Ethereum, numéro un mondial de la cryptographie

Pendant ce temps, Green a écrit dans une note aux investisseurs obtenue par MSN que “Ethereum continuera à surperformer le bitcoin en 2021 et dépassera finalement la valeur de son rival”, reprenant le rôle de leader mondial de la crypto-monnaie.

La dernière mise à niveau de Londres vers le réseau Ethereum, qui comprend un passage progressif d’un protocole de preuve de travail à une preuve de participation, une capacité de stockage et une puissance de traitement étendues pour les contrats intelligents, entre autres, est l’un des facteurs clés qui pourrait augmenter le prix de la crypto dans les années à venir, selon le PDG de deVere Group.

“Ces mises à niveau représentent un coup de pouce majeur non seulement pour Ethereum mais pour la technologie blockchain elle-même”, selon Green. “En fin de compte, cela signifiera que sa valeur dépassera celle de Bitcoin, probablement d’ici cinq ans.”

Actuellement, c’est loin de la réalité, car la capitalisation boursière de Bitcoin s’élève à environ 840 milliards de dollars et celle d’Ethereum à quelque 351,4 milliards de dollars, selon les données de CoinGecko.

Plus tôt ce mois-ci, Dan Morehead, PDG et fondateur de Capitale de Pantera, a abaissé le prix estimé du BTC pour cette année et a déclaré qu’Ethereum continuerait à le surpasser.

Ethereum a “plus à courir” que le bitcoin, car il s’agit d’une pièce plus jeune, mais les améliorations techniques, telles que la mise à niveau de Londres et le déploiement d’Ethereum 2.0, ainsi que l’utilisation d’Ethereum dans la finance décentralisée (DeFi), aideront la pièce “à continuer pour surpasser le bitcoin », a expliqué Morehead.

Le mois dernier, une entreprise de crypto-venture Capitale de la libelluleL’associé général de Kevin Hu et l’associée junior Celia Wan ont fait valoir qu’il est hautement improbable qu’Ethereum devienne une “monnaie populaire”, mais qu’il pourrait toujours concurrencer le bitcoin à long terme.

De plus, Ethereum ne semble pas avoir le temps de se reposer, comme l’ont suggéré des initiés de l’industrie parlant à Cryptonews.com. Bien qu’il ait un avantage de premier plan dans sa quête pour devenir un ordinateur universel décentralisé, il existe un nombre croissant d’autres chaînes offrant également l’infrastructure pour exécuter des applications décentralisées (dapps), et certaines d’entre elles semblent peser considérablement sur la part d’Ethereum. de la tarte.

Pendant ce temps, au cours du mois et de l’année écoulés, Ethereum a surclassé le bitcoin en termes de prix. Au moment de la rédaction de cet article, Ethereum a augmenté de 64% au cours des 30 derniers jours et de 610% au cours des 12 derniers mois. Bitcoin a augmenté de 44% en un mois et de 273% en un an.

