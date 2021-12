Volbeat Drummer sur le processus d’écriture de chansons : « Quoi que vous fassiez, cela doit être naturel »

Dans une nouvelle interview avec l’Allemand Rock Antenne, VOLBEAT le batteur Jon Larsen On lui a demandé si lui et ses compagnons de groupe avaient déjà écrit de la musique dans le but d’atteindre le numéro un dans les charts. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Non. Nous n’avons jamais vraiment pensé à ce genre de choses, en disant ‘Oh, oui, nous devons faire quelque chose qui le mène au numéro un ou quelque chose comme ça. Bien sûr, il y a certaines chansons quand nous avons fait le chansons où Michael [Poulsen, VOLBEAT frontman and main songwriter] dirait : « Je pense que celui-ci est un single pour », disons, « le marché danois » ou « Cela pourrait être un single pour le marché américain », mais ce n’est pas comme ça que nous faisons les chansons pour dire : « D’accord , nous devons faire quelque chose pour nous assurer que cela ira au numéro un », disons « en Allemagne » ou « Cela doit être pour le marché américain » ou des trucs comme ça. Nous n’avons jamais travaillé comme ça. Et en toute honnêteté, je ne pense pas que vous puissiez travailler comme ça pendant 20 ans. Je veux dire, vous pouvez probablement le faire dans le genre pop — il y a probablement des formules où vous savez que si vous y mettez ce type de rythme et que nous ajoutons cet élément, oui, alors ce sera probablement le numéro un. Et cela durera probablement peut-être six mois, puis les gens l’auront oublié. Mais je suppose que pour le rock en général ou le métal, je ne pense pas que vous puissiez travailler de cette façon. Quoi que vous fassiez, cela doit être naturel. Dès que vous essayez d’imposer quelque chose aux gens, alors je suis presque sûr – c’est ma conviction – alors cela ne fonctionnera pas ; les gens le découvriront et diront : ‘Non, ce n’est pas vraiment ce qu’ils sont.’ Et pour nous, les chansons qui sortent sortent telles qu’elles sont. Et tant que les gens aiment ça, tant mieux. Je suis sûr que quand viendra le jour où les gens diront : « D’accord, nous en avons assez de vous les gars », alors ce sera fini. »

VOLBEATle huitième album studio de , « Serviteur de l’esprit », est sorti le 3 décembre via Archives de la République. Le LP a été écrit et enregistré pendant la fermeture et la quarantaine rendues nécessaires par la pandémie de COVID-19.

« Serviteur de l’esprit » comprend le « double baril » des chansons d’été que le groupe a sorti en juin dernier : « Attends une minute ma fille » et « Dagen Fûr » (avec Stine Bramsen), dont le premier est devenu le neuvième single numéro un du groupe sur le Panneau d’affichage Graphique de rock grand public.

VOLBEAT a accumulé près de trois milliards de streams cumulés au cours de sa carrière, décroché une « Meilleure performance métal » Grammy candidature pour « Chambre 24 » (avec Roi Diamant) de 2014 acclamé (et vendeur d’or) « Hommes hors-la-loi et dames louches », et a remporté plusieurs Danish Music Awards.

Depuis sa création en 2001, VOLBEAT est passé des clubs de Copenhague à des scènes phares du monde entier, y compris le célèbre stade Telia Parken au Danemark (devenant le seul artiste national à avoir vendu la salle). Au cours de sept albums records, le groupe a décroché des chansons numéro un (y compris neuf n ° 1 sur le palmarès US Mainstream Rock et compte, le plus grand nombre de groupes basés en dehors de l’Amérique du Nord), des certifications multi-platine, des récompenses et des distinctions partout sur la planète. Plus récemment, ils ont contribué à une reprise de « Ne marchez pas sur moi » à « La liste noire de Metallica », avec tous les bénéfices de la piste bénéficiant METALLIQUE‘s Tout dans mes mains fondation et le Børne Cancer Fonden du Danemark.

VOLBEAT consiste en Michael Poulsen (guitares/voix), Jon Larsen (tambours), Rob Caggiano (guitares) et Kaspar Boye Larsen (basse).

Crédit photo: Ross Halfin



