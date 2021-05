Volbeat, Green Day et Weezer confirmés pour le festival Rock Am Ring 2022

Volbeat, Green Day et Muse ont été confirmés en tête d’affiche de Rock am Ring et Rock im Park 2022. Les deux festivals allemands visent à revenir l’année prochaine après avoir été contraints d’annuler leurs événements 2020 et 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

Rock am Ring et Rock im Park se dérouleront simultanément du 3 au 5 juin 2022, avec Green Day, Muse et Volbeat en tête d’affiche. Les trois groupes en tête d’affiche seront rejoints dans la programmation des deux festivals par des personnalités comme Weezer, Deftones, Korn, Lewis Capaldi, The Distillers, You Me At Six et 100 Gecs.

Les billets pour Rock am Ring et Rock im Park 2022 sont en vente maintenant, tandis que les détenteurs de billets pour les festivals annulés 2021 peuvent transférer leurs billets à l’année prochaine. Visitez les festivals jumeaux’ site officiel pour plus d’informations.

Green Day a récemment reprogrammé les dates britanniques et européennes de leur « Hella Mega Tour » – dans laquelle ils vont se lancer avec Weezer et Fall Out Boy – jusqu’en 2022.

“Europe + Royaume-Uni – cette dernière année a été pour le moins chaotique, et bien que nous espérions pouvoir faire du” Hella Mega Tour “une réalité pour vous cet été, COVID avait d’autres plans”, ont déclaré les groupes. dans une déclaration commune.

“Cela étant dit, vos spectacles auront désormais lieu en 2022. Vos billets sont bons pour les nouvelles dates, alors assurez-vous de les conserver!”

Ailleurs dans les nouvelles de Volbeat, les rockers danois ont récemment annoncé la sortie en vinyle européen / britannique de Hokus Bonus: une compilation uniquement vinyle de “ pistes bonus ” tirées des éditions spéciales des albums précédents du groupe, dont beaucoup n’avaient jamais été disponibles sur vinyle auparavant.

Le LP, limité à 6 000 exemplaires numérotés, comprend une pochette de l’illustrateur de longue date de Volbeat, Karsten Sand, et sera pressé sur un vinyle jaune fumé. Hokus Bonus apporte pour la première fois plusieurs chansons telles que “Slaytan”, “Under The Influence” et “Immortal But Destructable” au format vinyle, et comprend également les premières versions des favoris des fans “Evelyn”, “Black Rose”, et “Mourir pour vivre”.

Achetez le bonus Hokum de Volbeat.