Volbeat lance deux nouvelles chansons, attendez une minute My Girl & Dagen Før

Les rockeurs danois Volbeat ont lancé deux nouvelles chansons pour l’été, “Attends une minute ma fille” et “Dagen Før”. Les deux morceaux, la première nouvelle musique du groupe depuis l’album de 2019 Rewind, Replay, Rebound, ont été écrits et enregistrés alors que le monde était bloqué pendant la pandémie. Michael, Kaspar et Jon ont enregistré leurs parties avec le producteur de longue date Jacob Hansen au Danemark, tandis que Rob travaillait à distance depuis New York. Vous pouvez consulter les deux chansons ci-dessous.

Le groupe dit à propos des chansons : « Alors que le temps commence à se réchauffer et que les jours s’allongent dans de nombreuses régions du monde, nous voulions partager deux chansons que nous avons écrites et enregistrées au cours de ces quinze mois longs et difficiles qui ont l’ambiance et la sensation de l’été.

«Nous sommes plus que reconnaissants que même pendant un verrouillage, nos bons amis Doug, Ray et Mia Maja aient pu mettre la pédale au métal avec nous sur« Wait A Minute My Girl », et nous sommes absolument ravis que Stine Bramsen, que nous connaissons et admirons depuis longtemps, était prête à prêter ses incroyables talents à « Dagen Før ». Nous espérons que vous apprécierez cette explosion à double canon de morceaux d’été autant que nous avons aimé les créer, et nous avons hâte que vous entendiez ce que nous avons d’autre en réserve pour vous. La Chute apporte toujours le tonnerre et les éclairs… »

“Wait A Minute My Girl” met en vedette le saxophoniste Doug Corcoran et le pianiste Raynier Jacob Jacildo, qui se produisent tous deux avec le groupe de JD McPherson et ont déjà joué avec Volbeat sur “Die To Live (feat. Neil Fallon) en 2019”.

La chanteuse Mia Maja, qui travaille avec le groupe depuis Seal The Deal & Let’s Boogie, apparaît également aux chœurs. “Dagen Før” présente les voix invitées de l’artiste danoise Stine Bramsen, connue pour son travail en solo et membre du groupe Alphabeat. La chanson, dans la tradition de « The Garden’s Tale », « Maybele I Hofteholder » et « For Evigt », comporte des paroles en anglais et en danois et est la première chanson commercialisée dans laquelle Stine chante dans son danois natal.

Depuis sa formation en 2001, Volbeat est passé des clubs de Copenhague aux grandes scènes du monde entier, y compris le célèbre stade Telia Parken au Danemark (et est devenu le seul artiste national à avoir vendu la salle). Au cours de huit albums records, le groupe a remporté des chansons numéro un (dont huit n ° 1 sur le palmarès US Mainstream Rock et plus), des certifications multi-platine, des récompenses et des distinctions (y compris une nomination aux Grammy) partout dans le monde. planète.

Leur dernier album, Rewind, Replay, Rebound, est sorti en août 2019 (entrant dans le classement des albums britanniques au n ° 7) et a donné naissance aux singles à succès “Last Day Under The Sun”, “Die To Live (feat. Neil Fallon) » et « Léviathan ». Un album live contenant des chansons enregistrées lors de la tournée mondiale suivante, Rewind, Replay, Rebound: Live in Deutschland, est sorti numériquement en novembre 2020.

Une compilation de pistes bonus uniquement en vinyle, Hokus Bonus, était à l’origine disponible sur vinyle en édition limitée sur RSD Black Friday 2020 et sera disponible dans une nouvelle version européenne limitée et une version standard nord-américaine le 16 juillet 2021. Le groupe attendent avec impatience leur retour sur la route à partir d’octobre avec une apparition au Aftershock Festival à Sacramento, en Californie.