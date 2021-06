Volbeat lance deux nouvelles chansons pour l’été, “Wait A Minute My Girl” et “Dagen Før”

rockeurs danois/américains VOLBEAT ont sorti deux nouvelles chansons, “Attends une minute ma fille” et “Dagen Fûr”. Les deux morceaux, la première nouvelle musique du groupe depuis l’album de 2019 “Retourner, Rejouer, Rebondir”, ont été écrits et enregistrés alors que le monde était en confinement pendant la pandémie. Michael Poulsen (voix, guitare), Jon Larsen (batterie) et Kaspar Boye Larsen (basse) ont enregistré leurs parties avec le producteur de longue date Jacob Hansen au Danemark, tandis que Rob Caggiano (guitare) travaillait à distance depuis New York.

“Attends une minute ma fille” comprend un saxophoniste Doug Corcoran et pianiste Raynier Jacob Jacildo, qui jouent tous les deux avec JD McPherson‘s band et a déjà joué avec VOLBEAT sur 2019 “Mourir pour vivre (feat. Neil Fallon)”. Chanteur Mia Maja, qui travaille avec le groupe depuis “Scellez l’affaire & Let’s Boogie”, apparaît également sur les chœurs. “Dagen Fûr” présente des voix d’invités d’un artiste danois Stine Bramsen, qui est connue pour son travail solo ainsi que pour être membre du groupe ALPHABEAT. La chanson, dans la tradition de “Le conte du jardin”, “Peut-être I Hofteholder” et “Pour Evigt”, contient des paroles en anglais et en danois, et marque la première chanson commercialisée qui présente Stine chanter dans son danois natal.

VOLBEAT dit à propos des chansons : ” Alors que le temps commence à se réchauffer et que les jours s’allongent dans de nombreuses régions du monde, nous voulions partager deux chansons que nous avons écrites et enregistrées au cours de ces quinze longs et difficiles mois qui ont l’ambiance et la sensation de l’été .

“Nous sommes plus que reconnaissants que même pendant un verrouillage, nos bons amis Doug, Rayon et Mia Maja ont pu mettre la pédale au métal avec nous sur ‘Attends une minute ma fille’, et nous sommes absolument ravis que Stine Bramsen, que nous connaissons et admirons depuis longtemps, a bien voulu mettre ses incroyables talents au service de ‘Dagen Fûr’.

“Nous espérons que vous apprécierez cette explosion de mélodies estivales à double canon autant que nous avons aimé les créer, et nous avons hâte que vous entendiez ce que nous vous réservons d’autre. L’automne apporte toujours le tonnerre et les éclairs…”

Depuis sa création en 2001, VOLBEAT est passé des clubs de Copenhague à des scènes phares du monde entier, y compris le célèbre stade Telia Parken au Danemark (et est devenu le seul artiste national à avoir vendu la salle). Au cours de huit albums records, le groupe a remporté des chansons n ° 1 (dont huit n ° 1 sur le palmarès US Mainstream Rock), des certifications multi-platine, des récompenses et des distinctions (dont un Grammy nomination) partout sur la planète. Leur dernier album, “Retourner, Rejouer, Rebondir”, est sorti en août 2019 et a engendré les singles à succès “Dernier jour sous le soleil”, “Mourir pour vivre (feat. Neil Fallon)” et “Léviathan”. Un album live contenant des chansons enregistrées lors de la tournée mondiale suivante, “Rewind, Replay, Rebound: Live In Deutschland”, est sorti numériquement le 27 novembre 2020. Une compilation de pistes bonus uniquement en vinyle, “Bonus Hokus”, a été initialement disponible sur vinyle en édition limitée sur RSD Black Friday 2020 et sera disponible dans une nouvelle version européenne limitée et une version standard nord-américaine le 16 juillet 2021.

VOLBEAT attend avec impatience son retour sur la route à partir de ce mois d’octobre avec une apparition sur Réplique festival à Sacramento, en Californie.



