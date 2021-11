Volbeat partage la vidéo du nouveau single, Shotgun Blues

Volbeat a partagé son nouveau clip pour « Shotgun Blues » tiré de son huitième album studio, Servant Of The Mind, qui sortira sur Republic Records le 3 décembre. La chanson arrive avec un clip officiel dramatique, réalisé par Adam Rothlein et produit par par Ghost Atomic Pictures et vous pouvez le regarder ci-dessous.

Le groupe a également récemment partagé « Devenir » la quatrième chanson à sortir de Servant Of The Mind. La chanson a été précédée de « Shotgun Blues » et du « double baril » des chansons de l’été sorti en juin dernier : « Attends une minute ma fille » et « Dagen Før (feat. Stine Bramsen) », dont le premier est devenu le neuvième single numéro un du groupe dans le palmarès Billboard Mainstream Rock.

Pour Servant of the Mind, le groupe, composé de Michael Poulsen (guitares/chant), Jon Larsen (batterie), Rob Caggiano (guitares) et Kaspar Boye Larsen (basse) a pris leur signature heavy metal, psychobilly et punk ‘n’ monter le son d’un cran tout en mettant en valeur la grande capacité de Poulsen à écrire des chansons et à raconter des histoires. Le nouvel album sera disponible en CD standard, en vinyle 2LP de luxe (dans diverses variantes en édition limitée, informations complètes ci-dessous) et en édition numérique de luxe.

« J’ai écrit tout l’album en trois mois », se souvient Poulsen, « j’étais de bonne humeur et de bonne humeur à la maison, et j’avais un public captif de moi-même… Il y a beaucoup de signatures Volbeat dedans. Si vous revenez au premier disque et que vous le comparez à où nous en sommes maintenant, vous pouvez entendre comment le groupe a développé son style, tout en gardant le son caractéristique.

D’autres chansons de l’album tissent des histoires complexes et fascinantes. « The Sacred Stones » raconte l’histoire d’un « être terrestre qui s’est engagé du côté obscur. Il est en mission, parlant aux forces les plus sombres et aux anges déchus. Pendant ce temps, « The Devil Rages On » se penche sur l’idée du diable prenant forme humaine. L’ouverture de l’album « Temple of Ekur » revient sur les thèmes anciens explorés dans des chansons passées telles que « Les portes de Babylone », tandis que l’album épique plus proche « Lasse’s Birgita » explore l’histoire des premiers incendies de sorcières en Suède en 1471.

Volbeat ont également annoncé leur tournée des arènes en 2022 avec Ghost et des invités spéciaux Twin Temple, venant dans des villes comme Seattle, Denver, Chicago, Houston et Phoenix.

