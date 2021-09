Volcan de La Palma EN DIRECT: Les résidents ont été condamnés à fermer alors que le magma chauffé à blanc crache du gaz toxique mortel | Monde | Nouvelles

Ils ont reçu l’ordre de sceller les portes et les fenêtres avec du ruban adhésif et des serviettes humides et de porter des couvre-visages pour protéger leur nez et leur bouche.

Cela survient après que la lave du volcan a atteint la mer, 10 jours après sa première éruption, envoyant une pyramide de lave à 50 mètres dans les airs.

Une zone d’exclusion a été déclarée à 3,5 km autour de l’endroit où la lave est entrée dans la mer.

Aucun blessé n’a pour l’instant été signalé.

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT :