Volcan La Palma EN DIRECT : la montagne reprend vie alors que la lave crache après des heures de silence | Monde | Nouvelles

La lave a éclaté du volcan Cumbre Vieja lundi soir et s’est déversée sur le flanc de la montagne après une période de plusieurs heures de silence inquiétant. La nouvelle activité a ravivé les craintes de gaz toxiques et de pluies acides alors que la lave en fusion se rapproche de la mer. Les rivières de roche en fusion ont une température supérieure à 1 000 degrés Celsius et pourraient provoquer des explosions et produire des nuages ​​de gaz toxiques lorsqu’elles rencontrent la mer.

De la lave en fusion coule du côté ouest du volcan vers la mer depuis le 19 septembre.

La catastrophe naturelle a détruit plus de 500 maisons ainsi que des églises, des entreprises et des plantations de bananes.

Jusqu’à 15 pour cent des récoltes de bananes pourraient avoir été entièrement détruites, mettant des milliers d’emplois en danger.

Les dommages sont actuellement estimés à environ 178 millions d’euros, et ce chiffre devrait augmenter, selon le portail immobilier espagnol Idealista.

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT…