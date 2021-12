Volcan La Palma – Que peut-il se passer maintenant avec le volcan Cumbre Vieja ?

27/12/2021 à 18:31 CET

Le comité scientifique de Plan d’urgence volcanique des îles Canaries (Pevolca) a averti que dans le phase post-éruptive du volcan Cumbre Vieja à La Palma, il existe encore des risques que la société ne peut assumer. Tous ceux, associée à des températures de coulée et une concentration de gaz élevées par conséquent, il exhorte la population à ne pas entrer dans la zone d’exclusion.

À cet égard, le ministre des administrations publiques, de la justice et de la sécurité du gouvernement des îles Canaries et directeur du plan, Julio Pérez, rappelle que Pevolca maintient le feu rouge et la situation d’urgence légale, sous la direction de l’Exécutif, et que toutes les mesures de protection civile restent en vigueur.

Ainsi, la planification de la travaux de réfection des services de base et essentiels, nettoyage des voies d’accès et plan de relocalisation des voisins dans des conditions de sécurité et dans l’après-midi de ce lundi un test sera effectué dans le lavoir situé à La Laguna pour savoir si des travaux peuvent être effectués sur la route pour l’accès entre Las Marinas et Los Llanos de Aridane.

Concernant les données observables, les scientifiques rapportent que il n’y a pas de présence de tremor volcanique dans les signaux sismiques et la sismicité, de faible magnitude, est à des niveaux très bas à toutes les profondeurs et il n’y a pas non plus de tendance aux déformations.

Les niveaux de qualité de l’air sont bons dans toutes les stations du réseau, tant pour les particules PM10 que pour le dioxyde de soufre.

La les émissions de dioxyde de soufre (SO2) dans l’atmosphère étaient faibles ce dimanche et les taux d’émission faibles et très faibles ne sont pas liés à la montée du magma mais plutôt à un processus de solidification du magma superficiel existant dans les conduits du centre éruptif.

De plus, l’émission diffuse de dioxyde de carbone (CO2), associée aux 220 kilomètres carrés du système volcanique de la Cumbre Vieja, continue de refléter une émission supérieure à la valeur moyenne des niveaux de fond (B).

Ce dimanche l’émission diffuse était 5,6 fois supérieure à la moyenne des niveaux de fond et reflète une baisse par rapport aux estimations enregistrées au cours des 10 derniers jours.