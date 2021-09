Volcan La Palma : Quelles conséquences écologiques aura-t-il ?

21/09/2021 à 9h02 CEST

Quelles seront les conséquences environnementales de l’éruption du volcan La Palma ? Les experts disent que maintenant un nouveau terrain est né, une nouvelle réalité écologique, qui remplacera la précédente. La coulée de lave qui descend la pente vers la mer à travers le parc naturel de Cumbre Vieja modifie, pour commencer, la nature du terrain et enfouit des extensions de sol fertile (cultures) ou de forêt qui seront converties en malpaís, qui est, une surface infranchissable de roches coupantes et coupantes typiques d’une éruption plus ou moins récente.

Le professeur d’écologie à l’Université de La Laguna, José Ramón Arévalo souligne que, techniquement, il existe un cas de « succession primaire & rdquor; « Un nouveau terrain apparaît en ce moment, sans aucune forme de vie, attendant d’être colonisé & rdquor; par de nouveaux organismes dans le futur.

Bien que l’attraction principale et la valeur de ce parc naturel soient précisément les formations volcaniques qui s’y trouvent, il existe également des communautés végétales d’intérêt, telles que Pinèdes canariennes et, dans une moindre mesure, lauriers et fayal-brezal. Ces formations végétales pourraient être en danger si la lave choisit le chemin où elles se trouvent, et il y a encore des jours d’éruption à venir, selon les experts.

La colonisation du nouveau terrain créé par l’éruption sera lente. Peu à peu, de nouvelles graines seront transportées par le vent, les oiseaux ou d’autres animaux jusqu’à l’endroit inhospitalier qui présidera désormais à cette surface nouvellement créée. Premièrement, une plante d’espèces naîtra plus facilement pour s’établir rapidement dans un environnement aussi défavorable, Plus tard, même un pin isolé pourra prendre racine en brisant le substrat rocheux dur et compliqué avec eux & mldr;

Environ 3000 ans pour avoir un sol comme avant

Partout où une masse boisée disparaît désormais, il faudra attendre longtemps pour la revoir. « Lentement, un arbre isolé pourra entrer, mais pour voir une forêt cela peut prendre 3 000 ans & rdquor;, explique l’écologiste de l’Université de La Laguna. C’est parce qu’auparavant, un sol capable d’abriter un tel écosystème doit se former sur les badlands, et c’est un processus lent.

En échange, ce qui va pouvoir coloniser rapidement ce terrain sont des espèces envahissantes qui ont été détectés dans d’autres îles Canaries, comme Lanzarote, et qu’« ils sont très enclins à coloniser les terres perturbées & rdquor;, étant donné les quelques besoins dont ils ont besoin. Ce sont des espèces de plantes exotiques, déjà présentes sur les îles, mais qui trouveront un terrain fertile sur les coulées volcaniques. “C’est un problème, car les espèces envahissantes, une fois installées dans un lieu, il n’y a aucun moyen de les éradiquer, et elles représentent une perte de biodiversité dans le lieu touché, car elles concurrencent les espèces autochtones & rdquor;, qui ils finissent par se déplacer.

Le professeur admet la possibilité que certains aquifères souterrains puissent être affectés par les émissions toxiques dérivées de l’éruption. « Dans la zone touchée, les aquifères peuvent être contaminés par l’émanation de gazMais cela ne se fera qu’à l’échelle locale et ces aquifères devront être utilisés avec précaution. De toute façon, je n’aurais pas peur en la matière, car les aquifères sont très contrôlés par les autorités & rdquor;, affirme Arévalo.

Ni tsunamis ni changements climatiques

Au lieu de cela, ce qu’il n’y aura pas, assure-t-il catégoriquement, c’est un changement dans le climat de l’île. L’éruption n’a pas (et, apparemment, n’aura pas) une ampleur suffisante pour affecter le climat même à une échelle locale, “à moins que la situation ne change beaucoup”, précise-t-il.

L’écologiste rappelle que de grandes éruptions, comme celle de 1883 au Krakatoa, dans le sud de l’Indonésie, ont eu un impact sur le climat à l’échelle planétaire et leurs effets ont duré trois ans. Ce ne sera pas le cas de Cumbre Vieja : « Il faudrait que ce soit une éruption plus dramatique qu’elle ne l’est, avec des émissions plus continues et intenses & rdquor;, précise le scientifique.

Et bien sûr, exclut qu’il y aura un tsunami à la suite du détachement d’une pente du volcan sur la mer. Cette hypothèse repose sur une certaine base scientifique, puisqu’en 2000 le scientifique britannique Simon Day a dirigé un projet de recherche controversé qui s’est terminé par un documentaire sur la BBC dans lequel il prédisait l’effondrement de l’île lors d’une future éruption, avec pour conséquence un glissement de terrain de beaucoup de de l’île à la mer, ce qui provoquerait un mégatsunami qui s’étendrait du Canada à l’Argentine et dévasterait toute la côte est des États-Unis, détruisant des villes comme New York, Washington ou Miami. “Ce serait le scénario le plus apocalyptique, et en fait des tsunamis se sont produits comme ça aux Canaries, mais il ne semble pas que cela va être le cas& rdquor;”, explique l’écologiste.

