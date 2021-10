Volcan La Palma : Une mystérieuse « équipe » sauve des chiens piégés entourés de lave | Monde | Nouvelles

Depuis le début de l’éruption du volcan Cumbre Vieja le 19 septembre, des personnes et leurs animaux de compagnie ont été évacués de la zone de danger toujours croissante. Cependant, après que tout le quartier de Todoque ait disparu de la carte sous la lave et les cendres, les autorités qui utilisent des drones pour surveiller la situation ont réalisé qu’un certain nombre de chiens étaient piégés sur une petite parcelle de terrain sans possibilité de s’éloigner sans se blesser.

Les entreprises locales Volcanic Life et Ticom Soluciones SL ont nourri les animaux à l’aide de drones pendant plusieurs jours tout en élaborant un plan pour sauver les chiots échoués.

Les drones sont le seul moyen viable pour un éventuel sauvetage car l’utilisation d’hélicoptères est impossible en raison des matériaux (cendres, pyroclastes) libérés par le volcan.

Une équipe de la société de drones Aerocámaras avait même prévu d’envoyer un drone cargo de 50 kg avec un filet télécommandé pour essayer de piéger les chiens un par un et de les faire voler au-dessus de la lave.

Mais selon Jaime Pereira, PDG d’Aerocámaras, les chiens ont disparu de tous les radars mercredi.

« Hier, nous ne pouvions rien voir », a-t-il déclaré au journal espagnol El País.

«Mais nous voulions être sûrs.

« Nous avons vérifié les images aujourd’hui et nous avons confirmé aux autorités qu’il y avait des traces où se trouvaient les chiens, nous savons donc qu’ils étaient là.

« Il y a une vidéo du panneau qui a été prise il y a plusieurs jours. »

Le groupe de défense des animaux Leales, qui avait précédemment demandé à la société de drones d’utiliser de gros drones cargo pour récupérer les chiens, a déclaré jeudi que des « animaux anonymes » semblaient être entrés dans la zone et avoir sauvé les chiens, citant une vidéo qu’il avait reçue par courrier électronique.

Les images de la vidéo anonyme ont été filmées par un drone.

Leales a déclaré qu’il soupçonnait que les sauveteurs inconnus auraient pu utiliser l’imagerie thermique d’un drone pour déterminer un chemin relativement «froid» à travers le champ de lave.

Leales a déclaré que la vidéo était arrivée via un bref e-mail également signé par l’équipe A.

Le message remerciait le groupe pour son travail et se terminait par le hashtag que de nombreux habitants de La Palma ont adopté : #masfuertesqueelvolcan — plus fort que le volcan.

Si des personnes se sont effectivement rendues dans la zone pour récupérer les chiens, dont les propriétaires ne se sont toujours pas manifestés, ils auraient violé la zone d’exclusion établie par les autorités dans les zones touchées par le volcan.

Une source du média local qui a également publié la vidéo, Palmerus.es, a déclaré à El País que les animaux vont maintenant bien et que « personne ne risquerait leur vie pour les chiens pour ensuite les maltraiter plus tard ».

Pour l’instant, a poursuivi la source, il sera difficile pour quelqu’un de clarifier comment cela s’est passé étant donné qu' »il était illégal » d’entrer dans la zone d’exclusion.