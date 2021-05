Volcan Nyiragongo: MORT INSTANTANÉE Un nuage de CO2 pourrait tuer des milliers de personnes – craintes d’une deuxième éruption | Monde | Nouvelles

Plus de 30 000 personnes ont fui la capitale provinciale de la République démocratique du Congo (RDC) à la suite de la première explosion volcanique et de nombreuses autres devraient suivre à la lumière des craintes récentes que la montagne n’éclate à nouveau. Samedi, de la lave en fusion est descendue en cascade vers la ville, qui abrite environ deux millions de personnes, détruisant 17 villages et ruinant des milliers de maisons.

Borry Jatta, le directeur national de la RDC à l’International Rescue Committee, a déclaré que la situation restait «hautement imprévisible».

Il a déclaré: «Il y a eu plus de 200 secousses au cours des deux derniers jours et, pour les habitants de Goma, l’impact de l’éruption n’est pas derrière eux.

«Les tremblements de terre ainsi que la possibilité d’une nouvelle éruption continuent de sonner l’alarme alors que le risque pour leurs vies et leurs maisons persiste.

«Avec au moins 500 maisons détruites, beaucoup dorment dehors de peur que les bâtiments ne s’effondrent à cause des fissures.

«Des familles ont été séparées et plus de 170 enfants sont toujours portés disparus.»

Ces derniers jours, les chercheurs ont vu plusieurs signes avant-coureurs d’une deuxième éruption, notamment de multiples fissures au sol et l’émission de gaz.

Dans un discours public, le gouverneur militaire local, le général Constant Ndima, a déclaré: «Les données actuelles sur la sismicité et la déformation du sol indiquent la présence de magma sous la zone urbaine de Goma, avec une extension sous le lac Kivu.

«Nous ne pouvons pas exclure une éruption sur terre ou sous le lac, qui pourrait se produire très bientôt et sans avertissement.

«La situation peut changer rapidement et est constamment surveillée.»

Selon l’observatoire du volcan de Goma, quatre scénarios possibles pourraient se produire.

LIRE LA SUITE: Avertissement du volcan Congo: la SECONDE éruption pourrait frapper “ sans avertissement ”

Le premier scénario probable est qu’une nouvelle éruption se produira sur le flanc sud du volcan, conduisant de nouvelles coulées de lave à détruire entièrement ou partiellement les villes de Goma et Gisenyi.

Le deuxième scénario postule de la même manière une éruption du flanc sud mais avec un impact significativement plus important car des fissures se produiraient à l’intérieur des villes avec la possibilité que la lave atteigne les rives du lac Kivu à environ 20 km.

Un autre scénario pourrait voir des fissures encore plus importantes à l’intérieur du lac Kivu, ce qui pourrait provoquer la pire catastrophe à ce jour.

La chaleur d’une importante éruption de lave dans le lac pourrait provoquer le renversement de l’eau profonde, contenant du CO2 dissous, libérant ainsi un nuage de gaz toxique dans l’atmosphère et tuant des milliers de personnes et d’animaux dans les basses altitudes autour du lac.

Un quatrième scénario suggère qu’aucune autre éruption ne se produit et que l’activité sismique diminuera progressivement.

NE MANQUEZ PAS:

Les tensions éclatent alors que Moscou refuse de laisser l’avion atterrir [REPORT]

L’UE a honte d’avoir poursuivi AstraZeneca – “Plus bas qu’un ventre de serpent!” [REVEAL]

Le mont St Helens “ n’est pas là où il devrait être ” – Les scientifiques ont trouvé un “ point faible ” [SPOTLIGHT]

Le mont Nyiragongo se trouve à la frontière orientale de la RDC, près du Rwanda, de l’Ouganda et du Burundi.

Avec sa caldeira au sommet de 1,2 km de diamètre, le mont Nyiragongo contient l’un des lacs de lave les plus grands et les plus actifs du monde.

L’éruption de samedi fait suite à des éruptions similaires du volcan centrafricain en 1977 et 2002, ce dernier ayant tué environ 150 personnes et détruit environ 10% de Goma City.

La dernière coulée de lave de la montagne s’est arrêtée à seulement 300 mètres de l’aéroport de la capitale – et au moins 40 personnes sont toujours portées disparues.

Les responsables de la santé ont également averti que les pluies acides et la poussière volcanique continuaient de poser un risque pour la santé de la région.

M. Jatta a ajouté: «L’IRC prépare une réponse pour répondre aux besoins humanitaires croissants en collaboration avec le gouvernement et d’autres ONG.

«Il y a maintenant un besoin désespéré d’augmenter le financement grâce au soutien de la communauté internationale.»