Volcans, lave et vagues puissantes: jouez au golf à la manière islandaise

. – Des volcans endormis, la fureur de l’océan Atlantique et le vent et la pluie incessants. En matière de golf, il n’y a pas d’endroit plus stimulant et plus gratifiant que l’Islande.

Une destination de plus en plus populaire pour les golfeurs, le paysage unique de l’Islande rassemble les défis rencontrés dans certains autres pays de la planète.

LOOK: Golf en direct sur les pentes d’un volcan actif

Sur l’île islandaise de Heimaey, la plus grande des îles rocheuses de Westman, la possibilité de jouer sur l’un des parcours les plus enchanteurs du pays attire des visiteurs du monde entier.

Environ 10% des 4500 habitants de l’île d’Heimaey sont membres de ce parcours de golf spectaculaire niché entre un volcan éteint et l’Atlantique.

Le vent est implacable et même les golfeurs les plus expérimentés se demandent comment ils peuvent dominer l’un des parcours les plus enchanteurs du monde.

« C’est l’environnement qui rend ce capo de golf si spécial », a déclaré le président du club Helgi Bragason à CNN.

«Nous avons le volcan d’un côté, l’océan Atlantique de l’autre et toute la faune autour.

«La longueur, de seulement 5 400 mètres, est celle d’un court parcours de golf, mais nous avons le vent et la mer. C’est un circuit assez difficile et les meilleurs joueurs n’obtiennent pas de bons scores.

En plus des locaux, des touristes du monde entier viennent à Vestmannaeyjar pour tenter leur chance dans le mauvais temps qui rend ce parcours si difficile.

Une courte promenade sur le parcours, trébucher sur la roche volcanique et éviter les embruns marins laisse entrevoir les défis auxquels les golfeurs sont confrontés.

Néanmoins, alors que les conditions défavorables peuvent fournir une épreuve, la beauté et la fascination semblent l’emporter parmi les habitants et les touristes qui recherchent régulièrement un tour ou deux.

« Ici, sur l’île, nous avons un accès facile au terrain, ce n’est pas trop cher et les gens peuvent jouer », a déclaré Bragason.

«Ce n’est généralement pas occupé, vous pouvez donc avoir une place. C’est un parcours public, nous recevons le soutien de la communauté et du conseil municipal et nous sommes également le troisième plus ancien club de golf d’Islande, il y a donc une certaine tradition.

De retour sur la terre ferme, le parcours de golf de Keilir dans la ville de Hafnafjordur offre un autre cadre extrême pour ceux qui aiment jouer au milieu des paysages les plus époustouflants de la nature.

Comme à Vestmannaeyjar, le vent de l’océan Atlantique et la roche de lave posent les plus grands défis.

Les neuf trous avant sont parmi les plus utilisés de l’espace situé dans un champ de lave. Les neuf derniers se trouvent sur d’anciennes terres agricoles de la péninsule de Hvaleyri.

Créé pour la première fois en 1967 en tant que parcours de neuf trous, il a été agrandi à 12 trous en 1971, avant d’en ajouter six autres en 1997.

En ces temps, ce domaine, qui n’est pas loin de la capitale Reykjavik, attire des visiteurs du monde entier.

Et si vous arrivez en Islande à la mi-juin, il y a aussi la possibilité de jouer au «golf de minuit» à la lumière du jour toute la nuit pendant une quinzaine de jours.