Voler depuis l’aéroport d’Hyderabad coûtera plus cher ! AERA permet à GMR d’augmenter les frais de développement de l’utilisateur ; des détails

Prendre l’avion depuis l’aéroport d’Hyderabad pour devenir plus cher ! L’Autorité de régulation économique des aéroports (AERA) a autorisé l’aéroport international GMR Hyderabad, qui gère l’aéroport international Rajiv Gandhi, à augmenter progressivement les frais de développement des utilisateurs pour l’embarquement de passagers nationaux et internationaux à partir du 1er avril 2022. Dans une ordonnance sur la révision des tarifs pour la troisième période de contrôle ( du mois d’avril 2021 au 26 mars) sur la base d’une proposition du GMR Hyderabad International Airport Limited, l’AERA a émis des commandes qui ont été récemment téléchargées sur son portail Web. Conformément aux ordonnances du régulateur, l’exploitant de l’aéroport a été autorisé à augmenter les frais de développement des utilisateurs du montant existant de 281 Rs à 480 Rs pour les passagers nationaux et de 393 Rs à 700 Rs pour les passagers internationaux respectivement à partir du 1er avril 2022.

De même, les frais seront augmentés jusqu’à un montant de 750 Rs pour les passagers nationaux et de 1 500 Rs pour les passagers internationaux d’ici le 31 décembre 2025. Cependant, les frais seront réduits à 500 Rs pour les passagers nationaux et 1 000 Rs pour les passagers internationaux pour le dernier trois mois de la période de contrôle, précise la commande d’AERA. L’autorité a accepté des augmentations tarifaires ainsi que des frais supplémentaires sous la forme d’UDF, mais dans le même temps, l’AERA estime que la période de contrôle ultérieure serait meilleure dans le contexte de besoins en capitaux moindres et d’une plus grande base de passagers en raison de la reprise du secteur de l’aviation comme ainsi que la reprise de l’économie après la pandémie de COVID-19, a déclaré l’AERA.

Pour la période de contrôle suivante, les taux tarifaires sont susceptibles d’être inférieurs. Compte tenu de cela, les taux tarifaires ont été réduits par l’AERA au cours du dernier trimestre de la dernière année de la troisième période de contrôle, l’exercice financier 2026, qui peut se poursuivre jusqu’à la détermination des tarifs pour la quatrième période de contrôle. L’aéroport international Rajiv Gandhi a demandé une augmentation des frais de développement de l’utilisateur de 281 Rs à un montant énorme de 608 Rs à partir du 1er octobre, un bond de 116% pour les vols intérieurs au départ. L’exploitant de l’aéroport, de la même manière, a demandé une augmentation de 231% des vols internationaux à Rs 1 300 par rapport au montant actuel de Rs 393. Au cours de la troisième période de contrôle, le GHIAL a proposé d’augmenter progressivement l’UDF jusqu’à Rs 728 pour les vols intérieurs et Rs 2 200 pour les vols internationaux. flyers d’ici la fin de l’exercice 2025-2026.

