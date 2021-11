Voler la première base : le crime parfait et le plus idiot

Rickey Henderson détient le record de la Major League Baseball pour les bases volées en carrière, et il a également le record moderne pour les bases volées en une seule saison. Mais saviez-vous que, sur les 1 406 bases qu’Henderson a balayées, pas une seule fois la première base n’en faisait partie ?

« Eh bien », dites-vous, « la première base n’est pas une base que vous pouvez voler. Peut-être envisagez-vous de marcher ou de courir vers le premier sur un troisième coup abandonné ? Je ne suis pas sûr que vous compreniez vraiment comment fonctionne le baseball.

AU CONTRAIRE! La première base peut être volée – et l’a été à plus d’une occasion – mais pas avec les techniques et tactiques traditionnelles de course de base. Cela donne-t-il à votre équipe un avantage concurrentiel ? Non, pas vraiment. Est-ce que cela confond toutes les personnes impliquées? Absolument.

Rejoignez-nous alors que nous explorons cet oiseau de baseball majestueux mais rare qui rend impossible la tenue d’un tableau de bord ordonné si vous avez la chance de le voir se produire en personne.