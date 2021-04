Voler ou pas: pic soudain dans les cas de Covid, le test négatif obligatoire de Covid atténue les sentiments de voyage en avion

Le nombre de voyageurs nationaux qui ont voyagé sur les vols intérieurs dans le pays mardi était de 1,83 lakh, a indiqué l’Indian Express citant les données fournies par le ministère de l’Aviation civile.

Une baisse considérable du nombre de voyageurs nationaux a été signalée dans le pays en raison de l’exigence obligatoire de produire un rapport d’essai Covid-19 au moment du voyage. Selon un rapport d’Indian Express, le nombre total de voyageurs aériens intérieurs est tombé de la barre des 2 lakh pour la première fois dans le pays au cours des cinq derniers mois. Selon les experts de l’aviation, le principal facteur de la baisse soudaine du nombre de voyageurs est l’exigence obligatoire d’un test négatif Covid-19 dans de nombreux États et de tests Covid-19 aléatoires dans les aéroports par de nombreux gouvernements d’État. Le nombre de voyageurs nationaux qui ont voyagé sur les vols intérieurs dans le pays mardi était de 1,83 lakh, a indiqué l’Indian Express citant les données fournies par le ministère de l’Aviation civile.

Ameya Joshi, qui dirige un portail d’analyse aéronautique NetworkThoughts, a déclaré à l’Indian Express que la nécessité d’un test RT-PCR négatif, l’augmentation des cas de Covid-19 et des conditions de verrouillage dans de nombreuses régions du pays tue l’appétit des passagers. Les États qui ont imposé la condition négative du rapport de test Covid-19 comprennent le Maharashtra, le Gujarat, Delhi, l’Odisha, l’Uttarakhand, entre autres. Le dernier à avoir imposé un test négatif pour Covid-19 était le Bengale occidental qui a imposé la condition aux passagers voyageant en provenance du Maharashtra, du Karnataka, du Kerala et de Telangana.

Une autre tendance qui a été remarquée tardivement est que les passagers réservent leurs billets d’avion plus près de la date de leur voyage afin de réduire l’incertitude concernant leur test Covid-19. Étant donné que les rapports de test négatifs pour Covid-19 qui doivent être soumis ne doivent pas remonter à plus de 72 heures avant la date de leur voyage, la plupart des passagers réservent des billets plus près de la date de leur voyage pour réduire dans une certaine mesure la certitude.

Sabina Chopra, co-fondatrice et COO de Yatra.com a déclaré à l’Indian Express que les clients souhaitaient réserver leurs billets plus près de la date de leur voyage. L’agence de notation Icra a également prédit que des mesures plus strictes prises par les gouvernements des États affecteront davantage le trafic aérien dans les semaines à venir.

