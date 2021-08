Voler, redonner, taxer et 20 blagues cryptographiques ⋆ Crypto nouveaux médias

Au début de la semaine, nous avons vu le Bitcoin et l’Ethereum se rallier, et Axie Infinity a explosé à gauche et à droite, atteignant des jalons majeurs. Et puis, le piratage historique s’est produit avec le vol de 600 millions de dollars de Poly Network, l’attaquant commençant bientôt à restituer des fonds, restituant quelque 342 millions de dollars en deux jours, et le reste un jour plus tard. Pendant ce temps, le total des investissements mondiaux dans la blockchain et les crypto-actifs a dépassé l’ATH annuel précédent pour atteindre 8,7 milliards de dollars. service, et BitMEX est parvenu à un règlement avec les régulateurs américains, tandis que Hester Peirce a critiqué le règlement que Poloniex a conclu avec la SEC. En parlant de la SEC, elle veut des «téraoctets» de messages Slack des employés de Ripple. Jack Dorsey a justifié sa position BTC uniquement et Tron a lancé un fonds de 300 millions de dollars pour les projets GameFi, tandis que pour les nouveaux arrivants en crypto, le manque de connaissances est plus important que la volatilité.

Cependant, le Cryptoverse n’est pas seulement amusant, commercial et jeux. Un adolescent crypto-trader a été assassiné de sang-froid, abattu en plein jour.

Un «code rouge» pour l’humanité a été publié dans un nouveau rapport sur le climat, qui peut servir de rappel aux mineurs de Bitcoin. Alors que le président argentin qualifie la crypto de “monnaie forte” capable de lutter contre l’inflation et qu’un député argentin exige des réponses du gouvernement en matière de cryptographie, le Sénat américain a adopté le projet de loi controversé sur les infrastructures. L’Ukraine pourrait autoriser les paiements cryptographiques indirects, mais réglementerait les échanges cryptographiques, et le PDG de la Bourse de Varsovie a déclaré que la Pologne devrait soit rejoindre la zone euro, soit émettre sa propre CBDC. Le tribunal financier de Pékin a déclaré qu’il protégerait les droits de propriété des détenteurs de « monnaie numérique », mais uniquement si ces « monnaies » sont reconnues par l’État, tandis que la Banque de Corée a publié un rapport étonnamment favorable à la cryptographie sur le rôle que la cryptographie peut jouer dans l’économie de la nation. Toujours en Corée du Sud, Korbit a rouvert son centre de service client de briques et de mortier phare et Upbit a pris le dessus dans sa lutte juridique contre les émetteurs d’altcoins radiés. Au Japon, deux grands groupes d’entreprises de cryptographie ont créé un sous-comité d’examen fiscal. Pendant ce temps, nous avons appris qu’il y avait un angle crypto dans la saga Messi-PSG-Barca alors que le jeton de fans du PSG était en plein essor.

Vous avez été informé. Maintenant tu ris.

Voyons d’abord comment se porte le marché cette semaine.

Visionnaires.

@notgrubles @VitalikButerin J’exhorte Vitalik à poursuivre Craig afin qu’il puisse unilatéralement rebaptiser Ethereum en Bitcoin Satoshi’s Vision – Cory Swanbitcoin.com (@coryklippsten)

Mais nous ne devrions pas nous concentrer uniquement sur Crypto Twitter, nous ne pouvons pas négliger CL.

allons-y pic.twitter.com/IFLTPW9Chw – Nomade numérique (@M4TT_Pleberton) 13 août 2021

Pour ceux qui viennent d’entrer dans le jeu, un aperçu de votre avenir.

« Cher M. White Tophat Hacker Sir »

Cher Hacker, veuillez retourner nos fonds. – Bitcoin Meme Hub 🔞 (@BitcoinMemeHub)

‘S’il vous plaît. Ta.’

Source : Nikunj Modi / Twitter

Niveaux de vol expliqués.

@danheld Steal 600 millions de dollars, ça s’appelle defi. – Will Reeves (@wlrvs)

Brillant!

On pourrait même avoir nos petites maxi guerres, pensez-y – Agustin Aguilar (@Agusx1211)

Pas étonnant qu’on les voit partout !

@The_Crypto_Dood Il existe tout un monde de tapis https://t.co/SNFZoPEDaS – hotsauceislethal (@CannaCollectiv2)

Tutoriel : Comment presque obtenir un NFT rare.

1. Achetez du NFT rare. 2. Recevez une offre importante. Vous avez enfin réussi. 3. Acceptez l’offre. 4. Votre compte d’échange est gelé et vous recevez un e-mail indiquant que vous faites l’objet d’une enquête pour avoir reçu des fonds corrompus. pic.twitter.com/n1n3Lco4fq – saké (@sakeblues) 10 août 2021

Et quand vous réussissez enfin :

Ils heureux.

Source : Twitter/@KourageousKATZ

C’est un nouveau monde.

« Le fondateur ne peut pas s’inscrire parce qu’il a une école en ce moment ». – Naimish Sanghvi (@ThatNaimish)

Pendant ce temps, sur le plan réglementaire.

Source : Devchart / Twitter

Connaissance d’initié.

Vérifions la situation dans les coulisses.

“J’ai un plan astucieux” – Janet Palpatine.

« OK, alors voici le plan, nous ferons semblant de nous tromper jusqu’à ce que le consentement unanime, puis nous le ferons correctement au… https://t.co/MCSdNWxI57 – cobie (@CryptoCobain)

Est-ce une doublure en argent ou en or? Est-ce des actifs ? Attendez, c’est une sorte de doublure de titres ?

Doublure : maintenant que nous sommes tous courtiers, nos parents immigrants vont enfin penser que nous avons de vrais emplois. – Viktor Bunin (@ViktorBunin)

Cela n’est plus qualifié de grincer des dents. C’est plus proche de eww.

@udiWertheimer biden reniflant eth maxis – Fonds Pudgy Penguin d’Elmo (🐧, 🐧) (@0xElm0)

Pas de soucis. Bitcoin corrige cela.