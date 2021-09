Volkanovski se réaffirme dans une guerre contre Ortega à l’UFC 266

Une main a tout changé chez T-Mobile à Las Vegas. Alexander Volkanovski a dominé son match contre Brian Ortega, a semblé proche de l’élimination… et quelques secondes plus tard, il s’est battu pour sortir d’un triangle mortel. Il a pu survivre, mais le combat n’était pas le même. La guérilla venait de commencer dans l’Octogone et le public était devenu fou. “Ortega, Ortega…” scandaient les gens. Ils allaient avec le plus faible, avec celui qui avait le plus de cœur pour continuer. La punition qu’il a subie était très lourde, mais il n’a jamais abandonné et essayé. Il a nagé et est mort sur le rivage, car sur les cartes Volkanovski ne laissait aucun doute: 49-46, 50-45 et 50-44. L’Australien a conservé le championnat poids plume et s’est avancé. Aux États-Unis, il n’avait pas encore un grand nom. Après l’UFC 266, lui et Ortega deviennent très respectés. Ils nous ont donné le combat de l’année.

Volkanovski est sorti pour proposer. Il a pris le centre de l’octogone, a mis la pression et a ajouté les meilleures mains. Ortega a accepté l’accord et n’a pas demandé les retraits. C’était particulièrement surprenant une fois le troisième tour commencé. Le combat devenait de plus en plus difficile pour lui. Dans ce tour, avec un droit au compteur, tout a changé. Il avait la soumission en main et a failli perdre à cause des coups qu’il a reçus au sol et martelés. La cloche l’a sauvé. En fait, ils ont commencé à soigner ses blessures avec lui sur la toile. Il a été refait et a passé l’examen du médecin. Ortega savait que son jeu était celui-là, et au quatrième tour, il a de nouveau essayé d’être au niveau de la toile pour tester une nouvelle soumission. Il l’avait à nouveau, mais encore une fois Volkanovski s’est échappé. Ce qu’il a fait a beaucoup de mérite. Brian est un expert du combat au sol et pourrait toujours briser le plan : “Je pensais que c’était fait (soumission), j’ai travaillé tout le camp… mais ça s’est échappé et ça a montré la raison pour laquelle il est champion“, Ortega a démissionné.

Après être sorti de la situation compromise, Volkanovski a de nouveau massacré l’aspirant avec ses poings et ses coudes. Avant le cinquième tour, le médecin a de nouveau donné son OK à Ortega. Le challenger est sorti pour dominer avec le sol et la livre. Il a concédé des mains claires, mais a porté le danger dans les cinq dernières minutes. Cela ne pouvait pas être, il tomba à juste titre devant un Volkanovsky dévoué. Brian Ortega aussi. Il deviendra champion, mais c’est maintenant l’heure de son rival. Il l’a plus que mérité.

Chevtchenko imprenable

Valentina Shevchenko a ajouté, dans la co-star de l’UFC 266, sa septième ceinture consécutive de poids mouche. La championne est plusieurs échelons au-dessus de ses adversaires et contre Lauren Murphy, elle l’a encore montré. Il a mis KO en quatre rounds, mais ce n’est pas ce qui devrait le plus inquiéter ses rivaux : personne n’est capable de lui tendre la main. À partir de début, Valentina commandait grâce à ses coups de pied puissants. Il les a connectés de toutes les manières, tout comme ses poings. Murphy était incapable de trouver des lacunes. Au contraire, ils l’étaient. Shevchenko a frappé avec discrétion et quand il restait peu de rounds, il a porté le combat au sol.

Tout était contrôlé. Le public a commencé à huer à certains moments. Sa supériorité était très claire et les fans lui ont demandé de l’achever rapidement. Shevchenko est très cérébral et va ouvrir un trou. Il l’a trouvé au quatrième tour. Avec une aile droite, il a fait chuter l’Américain. Valentina a senti le sang et est allée la chercher. Il s’est battu jusqu’à ce qu’ils arrêtent le procès. Alors c’était clair : “Quiconque veut mon titre, sache que je suis prêt“Le problème, c’est de trouver quelqu’un qui a envie de se battre et qui peut, au moins, la mettre mal à l’aise. Pour l’instant, elle laisse là son envie de se battre.

