Volkanovski, “une autre bête” face à Ortega

L’UFC 266 est un PPV très attendu par les fans. Un mois s’est écoulé depuis le dernier pay-per-view, mais le sentiment est plus long. De plus, l’UFC a orchestré une stellaire qui éblouit les fans. Alexander Volkanovski doit prouver. Il a battu Holloway pour confirmer que c’est une réalité (il a remporté la ceinture poids plume puis dans le match revanche immédiat il l’a de nouveau battu. Deux titres, deux victoires ajustées aux points… c’est le moment de le démontrer. Il y a une envie de le voir et plus encore de voir son adversaire, Brian Ortega. Seul Holloway a réussi à l’arrêter. Il lui a fallu presque deux ans pour revenir et il a battu The Korean Zombie. Il veut montrer qu’il peut être un champion. Beaucoup de choses à préciser des deux côtés.

Les deux combattants le savent et le champion l’a exprimé. “Je serai une bête complètement différente. “Ma dernière fois, à Fight Island, je ne veux pas que cela sonne comme une excuse, mais je ne me suis pas présenté du tout. J’ai quand même pu faire mon travail. Cela montre le niveau que j’ai.“Il a dit au journaliste James Lynch. Il sait qu’il doit prouver et c’est vraiment le cas. Il l’a aimé, mais il est temps de frapper la table. Peut-être que son style convient très bien à Holloway et que cela lui coûte plus d’autres types de combattants comme Ortega. .. le doute est réel.

Du côté d’Ortega, il y a aussi des questions sur la table. Jusqu’à ce qu’il atteigne l’opportunité de départ, il était un roller, mais maintenant en près de trois ans, il n’a combattu qu’une seule fois (il s’est grièvement blessé au genou en 2019). Remarquerez-vous si peu d’activité ? Votre frappe s’est-elle améliorée ? Il y a beaucoup de questions. Cela rend le combat tellement attendu (en plus, l’UFC y a ajouté de la curiosité en les mettant tous les deux comme entraîneur de la dernière saison du TUF). En regardant les données et leurs carrières: Volkanovski est attendu en frappe et Ortega recherche le sol et les saisies (bien que lors de son dernier combat il était plus complet sur ses pieds). Celui qui impose son style emmènera le chat à l’eau. Ils sont champions et aspirants, mais l’équilibre est très équilibré. Les meilleurs contre les meilleurs. Ce que le public demande. Ce qu’ils apprécient.