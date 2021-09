Volkanovski vs Ortega: horaire, TV, carte et où regarder l’UFC 266 en direct aujourd’hui

L’UFC a eu des semaines au cours desquelles il n’a pas été le grand centre d’attention. Cela change ce samedi. Un nouveau PPV qui sera couronné de deux combats.

Calendrier : À quelle heure commence le combat entre Alexander Volkanovski et Brian Ortega de l’UFC 266 ?

Il y a un mois et demi, le dernier UFC PPV et les fans l’ont raté. Par conséquent, la société a organisé un événement de grande hauteur. Volkanovski et Ortega joueront la ceinture de plumes dans la star, et dans la co-star Shevchenko exposera sa couronne contre Murphy. L’UFC 266 a lieu aujourd’hui samedi 25 septembre au T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada) à partir de 15h00 (heure locale). Le deuxième tour des préliminaires débutera à 17h00 (heure locale) et la carte principale débutera à 19h00 (heure locale).

Espagne: 00 : 00/02 : 00/04 : 00 heures.États Unis: 18 : 00/20 : 00/22 : 00 heures (HAE) / 15 : 00/17 : 00/19 : 00 heures (PDT).Mexique: 17: 00/19: 00/21: 00 heures.le Chili: 18 : 00/20 : 00/22 : 00 heures.La Colombie: 17: 00/19: 00/21: 00 heures.Argentine: 19: 00/21: 00/23: 00 heures.Pérou: 17: 00/19: 00/21: 00 heures.

* Ordre des horaires : Premiers préliminaires, Préliminaires et carte stellaire.

Télévision : Sur quelle chaîne de télévision regarder 266 : Alexander Volkanovski vs Brian Ortega ?

Les UFC 266 Il peut être suivi à travers la télévision et les différentes applications dans les rubriques suivantes :

Panneau d’affichage stellaire: PPV (États-Unis via ESPN +), DAZN en Espagne, Fox Action Premium (Mexique et Chili) et ESPN (Amérique latine, sauf Mexique et Chili).Préliminaires: ESPN (États-Unis), Fox Sports (Mexique et Chili), ESPN (Amérique latine, sauf Mexique et Chili) et UFC Fight Pass (Amérique latine et Espagne).Premiers préliminaires : Passe de combat UFC (dans le monde entier).

Internet : Comment suivre l’UFC 266 en direct : Volkanovski vs Ortega et Shevchenko vs Murphy ?

Dans AS, vous pouvez également continuer dans l’UFC 266, qui se terminera par le duel pour le championnat des poids mouches entre Valentina Shevchenko et Lauren Murphy et le titre des poids plumes entre Alexander Volkanovski et Brian Ortega.. Avec nous, vous aurez la meilleure minute par minute, les images les plus importantes de l’événement et les déclarations des protagonistes, ainsi que la chronique dès la fin de l’événement.

Carte UFC 266 : Volkanovski contre Ortega et Shevchenko contre Murphy

Carte principale de l’UFC 266 Alexander Volkanovski contre Brian Ortega : Championnat poids plume.Valentina Shevchenko contre Lauren Murphy : Championnat poids mouche.Nick Diaz contre Robbie Lawler : poids welter.Curtis Blaydes contre Jairzinho Rozenstruik : Poids lourd.Jessica Andrade contre Cynthia Calvillo : poids mouche.Carte préliminaire de l’UFC 266 Marlon Moraes contre Merab Dvalishvili : poids coq.Dan Hooker contre Nasrat Haqparast : poids léger.Chamil Abdurakhimov contre Chris Daukaus : Poids lourd.Roxanne Modafferi contre Taila Santos : poids mouche.Fiche des premiers préliminaires de l’UFC 266 Uros Medic vs Jalin Turner : poids léger.Cody Brundage contre Nick Maximov : poids moyen.Matthew Semelsberger contre Martin Sano : poids welter.Jonathan Pearce contre Omar Antonio Morales Ferrer : Poids plume.