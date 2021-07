Volkswagen a des projets ambitieux pour les voitures électriques

14/07/2021 à 11h58 CEST

Volkswagen n’a pas hésité à vouloir orienter sa politique vers les voitures électriques. Vous définissez maintenant des objectifs plus tangibles pour cette transition.. Volkswagen a mis au point une stratégie appelée « New Car » dans laquelle les véhicules électriques devraient représenter la moitié des ventes de véhicules de société d’ici 2030. “Presque” toutes les ventes sur les principaux marchés seront des véhicules électriques d’ici 2040, a déclaré le constructeur automobile.

L’approche comprendrait non seulement une gamme élargie de véhicules électriques, mais une plateforme logicielle automobile « leader ». Les premiers modèles comme l’ID.4 ont eu des problèmes avec un logiciel plutôt inefficace qui peine à rivaliser avec des concurrents comme l’interface Tesla ou Android Automotive. La société de développement Volkswagen, Cariad vise à y remédier avec des mises à jour qui comprendront un système d’infodivertissement unifié en 2023 et une « toute nouvelle » plate-forme en 2025.

New Auto introduira également une chaîne d’approvisionnement de batteries plus “contrôlée” similaire à Tesla, avec un format de batterie harmonisé et s’appuyant sur six giga-usines européennes d’ici 2030. Les deux premiers seront en Suède et en Allemagne.