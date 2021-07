Volkswagen accorde une prolongation de contrat au PDG Diess avant la présentation de sa stratégie

in

Un nouveau logo du constructeur automobile allemand Volkswagen est dévoilé au siège de VW à Wolfsburg, en Allemagne

Volkswagen (VOWG_p.DE) a remis vendredi au directeur général Herbert Diess une prolongation de contrat en vertu de laquelle il dirigera le constructeur automobile jusqu’en octobre 2025, a indiqué le groupe, une victoire rendue possible par le récent départ du président du comité d’entreprise Bernd Osterloh.

. a rapporté jeudi que le conseil de surveillance de Volkswagen discutait d’une prolongation de deux ans du contrat de Diess, qui aurait expiré en 2023, après que deux tentatives l’an dernier ont échoué face à la résistance persistante des représentants syndicaux.

En restant jusqu’en 2025, Diess pourra réaliser un objectif ambitieux que le plus grand constructeur automobile européen s’est fixé d’ici le milieu de la décennie, à savoir devenir le premier acteur mondial des véhicules électriques et dépasser son principal rival Tesla (TSLA.O).

Le conseil de surveillance, qui a approuvé la prolongation du contrat lors d’une réunion vendredi, a également reçu une présentation de la direction sur la nouvelle “Stratégie 2030” de l’entreprise qui sera rendue publique la semaine prochaine.

« Le conseil de surveillance estime que sous la direction du Dr Diess, les conditions seront optimales pour le développement continu et réussi de l’ensemble de l’entreprise dans les années à venir également, en particulier dans la perspective de la stratégie 2030 », a déclaré le président de VW, Hans Dieter Poetsch.

VW a déclaré que la nouvelle stratégie était axée sur une “industrie automobile façonnée par la mobilité électrique et les logiciels”. Le conseil d’administration a déclaré qu’il considérait la stratégie comme «la base de la croissance future».

Depuis qu’il est devenu PDG en avril 2018, Diess a accéléré le rythme des réformes pour augmenter les marges, réduire les coûts et prendre au sérieux les logiciels et les cellules de batterie – deux domaines majeurs de la production de véhicules futurs où les constructeurs automobiles allemands manquent d’expertise.

Osterloh, autrefois le patron syndical le plus puissant d’Allemagne, avait été l’adversaire le plus féroce de Diess et était en désaccord avec l’homme de 62 ans au sujet de son style de gestion agressif.

Il a quitté le conseil de surveillance de Volkswagen plus tôt cette année pour rejoindre le conseil d’administration de l’unité de camions de Volkswagen Traton.