Volkswagen alimente le réseau pour affronter Tesla

Volkswagen (VOWG_p.DE) prévoit de doubler les effectifs de sa division de recharge et d’énergie, de déployer une nouvelle technologie de paiement l’année prochaine et de conclure davantage d’alliances pour affronter Tesla (TSLA.O) dans un champ de bataille clé pour les véhicules électriques (VE) : les infrastructures électriques .

En s’assurant qu’il y a suffisamment de prises de charge rapide – et suffisamment de puissance – pour les véhicules électriques qu’il veut vendre, le plus grand constructeur automobile européen espère convaincre les conducteurs inquiets de l’autonomie des batteries qu’ils peuvent abandonner définitivement leurs voitures à combustibles fossiles.

Soulignant son ambition électrique, Volkswagen a recruté Elke Temme, vétéran de l’industrie électrique, qui a passé près de deux décennies dans les sociétés énergétiques allemandes RWE (RWEG.DE) et Innogy, pour aider le constructeur automobile à se mettre en meilleure forme pour affronter Tesla.

En poste depuis janvier, Temme, 53 ans, a été chargée de regrouper les diverses activités énergétiques du constructeur automobile telles que l’approvisionnement en énergie, permettre aux clients de recharger leurs voitures à la maison et sur la route, et vendre l’électricité nécessaire.

Pour ce faire, il faudra un effectif plus important et Temme prévoit de doubler les effectifs de la division européenne de charge et d’énergie de Volkswagen, connue sous le nom d’Elli, à environ 300 en 2022, après l’avoir déjà triplé cette année, a-t-elle déclaré à . dans une interview.

« Nous investissons dans des domaines de croissance énormes qui ne doivent pas toujours être rentables tout de suite. Nous voyons toujours ces investissements dans le contexte global de la stratégie de notre groupe », a-t-elle déclaré. « C’est pourquoi la mise en place d’une infrastructure complète est essentielle ».

Temme a refusé de préciser le budget qui lui avait été accordé, mais a déclaré que Volkswagen, dirigé par l’admirateur de Tesla, Herbert Diess, avait approuvé les demandes d’investissement pour la division, qui vend également des systèmes de stockage de batteries domestiques similaires au Powerwall de Tesla.

Volkswagen est de loin en tête du peloton mondial avec ses plans d’investissement pour les véhicules électriques et les batteries jusqu’en 2030, selon une analyse de ., et prévoit de dépenser 35 milliards d’euros pour les véhicules électriques à batterie d’ici 2025.