Volkswagen annonce quand il cessera de vendre des voitures à combustion | Moteur

Un autre constructeur de référence a annoncé son intention d’abandonner complètement les voitures à essence et diesel.

Les unes après les autres, les grandes marques automobiles mettre fin aux véhicules à combustion de polluants. Il y a encore quelques années à avaler de la fumée, mais au moins on voit déjà la lumière au bout du tunnel.

Dans une déclaration au journal allemand Muenchner Merkur, via The Verge et ., Klaus Zellmer, un cadre de Volkswagen, déclare que la marque cessera de vendre des voitures à combustion en Europe, au plus tard en 2035.

Dans une déclaration aux médias allemands, Klaus Zellmer déclare que “Volkswagen envisage d’abandonner le commerce des voitures à moteur à combustion interne en Europe entre 2033 et 2035”.

Mais ce changement de paradigme ne fera pas le tour du monde en même temps. Comme la plupart des grandes marques, L’Europe passera en premier.

« Il faudra plus de temps pour arrêter de vendre des moteurs à combustion aux États-Unis et en Chine », explique Zellmer. “Cela viendra un peu plus tard. En Amérique du Sud et en Afrique, cela prendra beaucoup plus de temps.”

L’objectif de Volkswagen est que 70% de ses ventes seront des voitures électriques en 2030. Ils s’attendent à ce que l’ensemble de leur flotte cesse d’émettre des gaz d’ici 2050.

Le géant allemand rejoint ainsi d’autres grands constructeurs, qui ont annoncé une fabrication 100% électrique pour la même décennie.

Ford a annoncé il y a quelques mois qu’il ne vendrait des voitures électriques en Europe qu’en 2035. Fiat encore plus tôt, en 2030.

Et bien que d’autres ne l’aient pas annoncé, ils n’auront d’autre choix que de faire le changement, car de nombreux pays interdiront purement et simplement les voitures à essence et diesel à la fin de la prochaine décennie. Le Japon le fera en 2035. Le Royaume-Uni, la France et l’Espagne, en 2040.

Il semble qu’il y ait encore un monde, mais il faut comprendre qu’il n’est pas facile de changer complètement une industrie, et une mentalité, quand il y a encore des milliards de véhicules thermiques dans le monde.

Le passage aux véhicules électriques non seulement sauvera des millions de vies associés à des maladies dues à la pollution. Il sera également vital pour lent changement climatique.