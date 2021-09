Volkswagen coédite un livre de recettes pour manger comme dans son camping-car | Moteur

Volkswagen et la chef Claire Thomson ont lancé le livre “Camper Van Cooking”, avec des recettes de toutes sortes pour voyager en camping-car.

Il fait toujours beau et les parcours en camping-car restent un bon plan pour déconnecter de la routine et découvrir de nouveaux endroits. Cependant, il peut parfois être difficile de s’adapter aux conditions de ce type de véhicule, notamment dans des domaines comme la cuisine. Pour cette raison, Volkswagen et la chef Claire Thomson ont lancé un livre de cuisine pour ce type de véhicule.

Il s’appelle Camper Van Cooking et c’est le guide définitif pour tirer le meilleur parti des capacités de ce mode de transport, afin que nous puissions manger presque comme chez nous. Compte tenu de l’équipement de base disponible, vous pouvez trouver des recettes qui vont des plus basiques aux plats qui incluent une touche exotique.

Selon l’auteur du livre, Claire Thomas: « Ce fut un plaisir d’écrire ce livre de cuisine pour camping-cars, d’autant plus que ma famille et moi avons eu le plaisir d’essayer les recettes dans une Volkswagen California… Je suis chef et écrivain gastronomique, et je voulais montrer que ce vous cuisinez sur la route peut être si attrayant et excitant comme la nourriture que vous cuisinez dans votre cuisine à la maison.

Au cours d’une année au cours de laquelle bon nombre de nos projets de voyage ont été en l’air et réalisés à la volée, prendre la route à la recherche d’aventures avec des amis et la famille a été une façon viable et agréable de passer les vacances. »

Parallèlement à ce livre, quelques conseils pour les débutants dans ce monde:

Préparer la nourriture pour la première nuit à la maison et congelez-le. Il dégèlera en chemin. Il ne vous reste plus qu’à le réchauffer à votre arrivée. Avoir un bon garde-manger avoir des produits frais locaux. Les pains plats ou les pains pita du commerce à réchauffer sur le gril en sont un bon exemple. La lait végétal C’est une bonne option en camping, car il n’est pas nécessaire de le garder au frais jusqu’à ce qu’il soit ouvert. La lait d’avoine les céréales du petit-déjeuner peuvent servir de petit-déjeuner rapide et complet au camp. Organiser un coin cuisine En camping : une table est extrêmement utile et à l’ombre c’est encore mieux, car elle permet de garder les ingrédients aussi frais que possible. Ne soyez pas trop exagéré ou pointilleux lorsque vous cuisinez en camping. On est rarement d’humeur à mesurer ou à peser quelque chose, alors choisissez des recettes qui vous permettent un peu de flexibilité.

Avec cela, tout le monde peut profiter pleinement de son camping-car ou de son camping-car avant que le froid ne revienne dans notre quotidien. Toute personne intéressée peut en obtenir une copie via Amazon.

Cet article a été publié sur Top Gear par Sergio Ríos.