Volkswagen Golf et Jetta 2022 – Examen de CarPlay sans fil

Volkswagen travaille au déploiement de la prise en charge de CarPlay sans fil dans toute sa gamme, et le constructeur automobile m’a récemment invité à Asheville, en Caroline du Nord, pour un aperçu des berlines Mk8 Golf GTI et Golf R redessinées, ainsi que de la Jetta et de la reste de la programmation 2022.

2022 Golf R

Étant donné que j’ai déjà examiné les plates-formes d’infodivertissement MIB3 de VW avec ‌CarPlay‌ sans fil dans l’ID.4 2021 et le Tiguan 2021, il s’agit plutôt d’un aperçu de ce que certains des modèles 2022 proposent dans le département d’infodivertissement pour la nouvelle année modèle. qu’un examen approfondi.

Golf GTI et Golf R

La nouvelle Golf a été lancée sur un certain nombre de marchés internationaux il y a quelques années, mais il a fallu jusqu’à présent pour qu’elle arrive aux États-Unis avec seulement les versions Golf GTI et Golf R plus axées sur les performances rejoignant la gamme américaine.

2022 Golf GTI

Du côté de l’infodivertissement, la Golf GTI et la Golf R sont toutes deux équipées de la dernière plate-forme MIB3 de VW, bien que celle-ci se décline en plusieurs versions.



La garniture GTI S comprend un écran d’infodivertissement de 8,25 pouces avec le système Composition Color de VW qui prend en charge CarPlay‌ filaire, tout en passant aux mises à niveau des garnitures SE ou Autobahn vers un écran de 10 pouces avec le système Discover Pro de VW sur lequel je me concentre ici. Ce système comprend un look complètement différent, une navigation embarquée, un CarPlay‌ sans fil, SiriusXM avec 360L et une commande vocale. Le système Discover Pro de 10 pouces est également de série sur la Golf R, car ce modèle n’est disponible que dans une seule finition haut de gamme.



Le système Discover Pro a fait l’objet de critiques depuis ses débuts sur l’ID.4 pour les bugs et la lenteur, mais VW s’est efforcé de l’améliorer et les mises à jour logicielles en direct permettront un raffinement continu. En fait, je n’ai pas eu beaucoup de problèmes avec cela dans l’ID.4, et je l’ai toujours trouvé bien dans le Golf. Le système a une apparence moderne de type smartphone avec des icônes d’écran d’accueil familières et un écran de tableau de bord de type CarPlay affichant les widgets de plusieurs applications.

Comme avec l’ID.4, les commandes de volume et de climatisation sont situées dans une bande capacitive sous l’écran principal et sont actionnées en glissant vers la gauche ou la droite. Mon sentiment initial était que c’était une façon créative de mettre en œuvre des contrôles rationalisés et discrets, mais plus je les ai utilisés, moins j’en suis amoureux. Ils peuvent être un peu capricieux, et je préférerais vraiment utiliser un bouton ou des boutons matériels avec une réponse tactile. La bande est également un endroit naturel où vous voudrez peut-être préparer votre main pour utiliser l’écran tactile, mais vous devez alors faire attention à ne pas gâcher votre audio ou votre climatisation.



Cela dit, ‌CarPlay‌ a fière allure sur le système, qui conserve une bande de l’interface native le long du côté gauche qui permet de sortir facilement de ‌CarPlay‌ avec une icône de bouton d’accueil, ainsi que d’offrir un accès aux paramètres de climatisation et de siège chauffant/ventilé .



L’écran Digital Cockpit Pro de 10,25 pouces de VW est standard sur toutes les versions, ce qui offre une grande flexibilité pour afficher les informations souhaitées, y compris les invites de navigation, et la version Golf GTI Autobahn et la Golf R ajoutent un affichage tête haute pour des informations encore plus visibles.



Toutes les versions GTI et R incluent un chargeur de téléphone sans fil standard, ce qui est toujours agréable d’avoir à côté du ‌CarPlay‌ sans fil. Le chargeur est un simple casier niché sous la pile centrale, et il n’a eu aucun problème à charger mon iPhone 13 Pro Max dans un étui en cuir Apple.



Toutes les garnitures comprennent également quatre ports USB-C, deux à l’avant prenant en charge à la fois la charge et les données, tandis que deux de la deuxième rangée à l’arrière de la console centrale sont uniquement chargés.

Jetta et Jetta GLI

La Jetta 2022 comprend une combinaison des systèmes MIB3 et MIB2 plus anciens, avec des versions S, Sport et SE de niveau inférieur dotées des systèmes MIB2 Composition Color avec un écran de 6,5 pouces et une prise en charge de ‌CarPlay‌ filaire uniquement. Les versions SEL et GLI Autobahn de niveau supérieur sont livrées avec des systèmes MIB3 8 pouces mis à niveau qui prennent en charge le « CarPlay » sans fil et sont associés à la recharge de téléphone sans fil. Le système du GLI est connu sous le nom de Composition Media et manque de navigation intégrée, tandis que le système Discover Media du SEL inclut la navigation.

Jetta GLI 2022

J’ai passé du temps dans le GLI avec Composition Media, qui comprend non seulement l’écran de 8 pouces, mais aussi plusieurs boutons fixes entourant l’écran qui permettent de basculer facilement entre les fonctions, y compris dans et hors de ‌CarPlay‌. L’écran de 8 pouces ressemble vraiment au strict minimum pour les systèmes d’infodivertissement de nos jours, il est donc regrettable que les garnitures inférieures ne soient toujours équipées que d’un écran de 6,5 pouces.



Comme je l’ai noté dans ma revue Tiguan 2021, les performances du système MIB3 sont solides, bien que l’interface simple manque d’intérêt visuel. Cela peut être une bonne chose, avec des thèmes sombres discrets qui sont agréables pour les yeux et limitent les distractions, mais ce n’est certainement pas aussi moderne que les systèmes Discover Pro sur ID.4 et Golf.



‌CarPlay‌ s’intègre bien au système, et le guidage détaillé d’Apple Maps peut également être affiché dans le cockpit numérique pour une certaine flexibilité sur le deuxième écran.



Le chargeur sans fil est un tampon caoutchouté à l’intérieur d’un recoin à la base de la console centrale, et il a bien fonctionné car mon téléphone est resté en place et il n’a eu aucun problème à fournir une charge constante. Pour la connectivité filaire, il y a une paire de ports de données et de charge USB-C adjacents au compartiment du téléphone, et un autre à charge uniquement dans le compartiment de la console centrale.

Taos

La dernière VW 2022 dans laquelle j’ai passé beaucoup de temps était le Taos, qui comprend le système MIB3 de 8 pouces sur les versions haut de gamme SE et SEL, avec Discover Media du SEL comprenant la navigation embarquée pour le distinguer de l’unité Composition Media du SE. La garniture de base S présente l’ancien système MIB2 Composition Color sur un écran de 6,5 pouces, ce qui est encore une fois difficile à recommander de nos jours en raison de sa petite taille et de l’absence de ‌CarPlay‌ sans fil.

2022 Taos

Le système MIB3 Discover Media sur la version Taos SEL que j’ai conduite est essentiellement le même que celui de la Jetta lors de cet événement et du Tiguan 2021 que j’ai testé précédemment, il n’y a donc pas grand-chose d’autre à signaler. Comme pour la Jetta, les garnitures Taos SE et SEL comprennent un chargeur de téléphone sans fil caoutchouté bien conçu, ainsi que la même paire de ports USB-C de données et de charge à l’avant. Un troisième port de recharge uniquement est situé à l’arrière de la console centrale pour les passagers de la deuxième rangée.

Conclure

Dans l’ensemble, VW fait de beaux progrès dans le département d’infodivertissement, faisant avancer les choses avec la plate-forme MIB3 avec ‌CarPlay‌ sans fil et recharge de téléphone sans fil. Malheureusement, les gammes peuvent encore être un peu déroutantes, les versions inférieures comportant toujours l’ancien système MIB2 tandis que les versions supérieures du même véhicule obtiennent MIB3.

Même au sein du système MIB3, l’apparence générale varie considérablement en fonction du véhicule, les systèmes Discover Pro à grand écran trouvés dans des véhicules comme l’ID.4 et la Golf n’ayant pratiquement aucune similitude d’apparence avec les systèmes Discover Media et Composition Media. trouvé dans d’autres véhicules comme le Jetta et le Taos. Et les interfaces MIB3 des Jetta et Taos ressemblent plus aux systèmes MIB2 qu’aux systèmes MIB3 Discover Pro, mais avec des performances améliorées et quelques fonctionnalités supplémentaires comme le ‌CarPlay‌ sans fil.

Il faut évidemment du temps aux constructeurs automobiles pour déployer des systèmes mis à jour comme ceux-ci, nécessitant généralement un certain niveau de rafraîchissement intérieur pour s’adapter aux modifications du matériel, il y aura donc toujours un déploiement échelonné sur une gamme, mais j’ai l’impression qu’il y a un peu plus de confusion que il doit y en avoir maintenant.

Donc, si le CarPlay‌ sans fil est important pour vous, assurez-vous de vérifier de près les spécifications de la finition souhaitée. Sur la Golf et la Taos, toutes les versions sauf les versions S de niveau le plus bas l’incluent, tandis que la Jetta nécessite le niveau SEL ou GLI à l’extrémité supérieure. Les autres modèles varieront.