Volkswagen ID.3 vs Volkswagen ID.4 : quelles sont les principales différences | Moteur

Volkswagen ID.3 et Volkswagen ID.4 sont deux modèles avec certaines similitudes l’un avec l’autre, mais présentent également 5 différences majeures.

Volkswagen est en train de créer une famille de voitures électriques qui va continuer à s’agrandir dans les années à venir, donnant naissance à une gamme complète dans laquelle certains modèles seront très homogènes avec d’autres. C’est déjà arrivé avec les deux premiers lancements de la marque, Volkswagen ID.3 et Volkswagen ID.4, qui se ressemblent, mais présentent également 5 différences majeures les unes par rapport aux autres.

Concept

Les deux modèles veulent s’accomplir en tant que voiture familiale unique, mais leur approche est assez différente. Le ID.3 Il rentre dans la catégorie des compactes conventionnelles, bien qu’en raison de sa forme, qui domine l’espace intérieur, il soit impossible d’apprécier certaines touches d’un monospace dans sa proposition. D’autre part le ID.4, de plus grande taille et au format SUV, il présente une image plus musclée, athlétique et, pourrait-on dire, même légèrement sportive.

Taille

On parle d’une voiture du segment C et d’une autre du D. VW ID.3 Il a une longueur de 4 262 mm, une largeur de 1 809 mm, une hauteur de 1 568 mm et un empattement de 2 770 mm. Sauf ce dernier, qui est exactement le même dans le VW ID.4, le reste des hauteurs est dépassé par celui-ci : 4 584 mm de long, 1 852 mm de large et 1 640 mm de haut.

Espace intérieur

En conséquence de la section précédente, bien sûr l’ID.4 a une capacité de coffre considérablement plus élevée : 543 litres pour les 385 litres de son frère cadet. Malgré eux, dans les deux, c’est un chiffre remarquable. En rabattant la rangée de sièges arrière, le volume augmente considérablement mais la différence entre les deux est toujours là : 1 575 litres pour le premier et 1 267 litres pour le second.

GTX

Le dernier arrivé est, pour le moment, le seul à recevoir une version sportive. Le ID.4 GTX C’est le haut de gamme des SUV, avec une configuration de deux moteurs électriques, un par essieu, qui développent ensemble une puissance de 299 ch (220 kW), de quoi vous lancer de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes, bien que sa vitesse maximale est limitée à 180 km/h.

Prix

Logiquement, quand on parle de deux voitures appartenant à deux segments différents, il doit y avoir un saut de prix entre les deux. Ce n’est pas catastrophique, mais il peut suffire à un acheteur d’opter pour l’un ou l’autre : la Volkswagen ID.3 est disponible à partir de 33 420 euros, tandis que l’ID.4 démarre à 39 735 euros. Dans les deux cas, nous parlons du tarif sans inclure les remises de la marque ou le plan MOVES III.

