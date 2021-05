Volkswagen présentera son nouveau Multivan dans quelques semaines et c’est ce que l’on sait | Moteur

Volkswagen va présenter le nouveau Multivan dans un mois, un modèle dont on peut deviner quelques caractéristiques à partir de ces premiers croquis.

Volkswagen présentera le nouveau Multivan dans un mois, un modèle dont on devine certaines caractéristiques avec ces premiers croquis. C’est l’image la plus claire que Volkswagen a enseignée, car même si c’est une esquisse comme on dit, elle montre clairement comment sera l’esthétique. Comme d’habitude, elle combinera le design des époques passées avec l’actuel, rappelant certains modèles actuels de la marque comme la Golf.

«La nouvelle Volkswagen Multivan porte les gènes indéniables de la conception de monospace la plus connue au monde. En faisant un grand pas en avant, nous avons encore amélioré le caractère incomparable de ce véhicule emblématique, tout en restant fidèles à la ligne typique de Bulli. Nous invoquons consciemment, par exemple, la ligne horizontale qui entoure le corps d’un T3 », a-t-il expliqué. Albert Kizinger, Directeur du design.

Kizinger lui-même a ajouté: “Le ADN Les multiples facettes de T vivent toujours dans un tout nouveau Multivan qui est néanmoins un Bulli typique dès le premier coup d’œil. Avec un look plein de caractère et attachant, son design est clair et intemporel ». Avec ces mots, nous confirmons l’inspiration qu’elle a eue du passé, car c’est une voiture qui a marqué une époque et qui continue d’inspirer les designers.

La carrosserie sera divisée en deux couleurs, avec une ligne de taille surélevée qui différenciera les deux tons. L’avant rappelle la Volkswagen Golf et sa huitième génération, une autre icône du monde Volkswagen qui a été renouvelée il n’y a pas si longtemps. Nous avons également trouvé un capot nerveux, une ressource qui le rend plus personnel et athlétique. On peut également souligner l’inclinaison du pare-brise, des formes qui le rendent plus stylisé.

Bientôt, nous saurons tout sur ce nouveau modèle.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.