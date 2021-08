Volkswagen Taigun : Quand une berline rencontre un SUV

Il est difficile de battre les Coréens dans l’espace SUV Rs 10-20 lakh. Au cours des six mois de janvier à juin 2021, Hyundai Creta et Kia Seltos ont vendu ensemble plus de 1 lakh d’unités. Volkswagen le sait, et c’est pourquoi au lieu d’essayer de s’attaquer directement à ces SUV, il veut se créer une niche dans cet espace.

Il a préparé le Taigun, et nous venons de le conduire.

Qu’est-ce que le Taigun ?

C’est le deuxième véhicule dévoilé dans le cadre du projet India 2.0 du groupe Volkswagen (annoncé en 2018); le premier était Skoda Kushaq (lancé récemment). Le SUV est nouveau, mais pas son nom. À l’Auto Expo 2014, le concept Taigun a été présenté comme un SUV compact de moins de 4 mètres, mais cela n’a jamais été développé.

Est-il aussi grand que la Crète ?

Non, il est légèrement plus court (7,5 cm plus court). De plus, alors que la Creta et la Seltos ont une plus grande présence sur la route, le Taigun, sous certains angles, ressemble à un hayon surélevé qui rencontre un VUS. La cabine, cependant, est spacieuse et superlative. En fait, parmi tous les SUV Rs 10-20 lakh, la cabine du Taigun semble la plus premium en ce qui concerne la qualité de construction. Il manque cependant certaines fonctionnalités. Comme les variantes de boîte de vitesses manuelle n’ont pas de régulateur de vitesse. De plus, le siège du conducteur n’a pas de réglage électrique et il n’y a pas de toit ouvrant panoramique (je ne les encourage pas, mais la concurrence offre de telles fonctionnalités).

Quels moteurs l’alimentent ?

Il n’y a pas d’option moteur diesel, mais deux moteurs essence : 1,0 litre (115 ch) et 1,5 litre (150 ch). Alors que les deux moteurs reçoivent une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses, l’unité de 1,0 litre a une option automatique à 6 vitesses et le 1,5 litre a l’option DSG à 7 vitesses.

Comment ça roule ?

J’ai conduit l’unité de 1,5 litre, et en termes de plaisir de conduite pur – excuses pour avoir utilisé le slogan de quelqu’un d’autre – le Taigun est une classe à part. La conduite et la maniabilité sont agréables; un bruit minimal de pneu ou de moteur pénètre dans l’habitacle, et même dans les virages serrés, le Taigun ne semble pas perdre sa ligne. Les sièges ont une conception telle que vous ne vous sentirez peut-être pas mal à l’aise même sur de longs trajets. Et qu’il s’agisse d’un tronçon de route accidenté ou de gravier meuble, la conduite ne devient pas difficile.

Combien ça coûtera?

Sous la peau le Taigun et le Kushaq ne sont pas trop différents (ce dernier est au prix de Rs 10,5 lakh à Rs 17,6 lakh, ex-showroom). Mais étant donné que le premier se sent plus haut de gamme, attendez-vous à ce qu’il soit légèrement plus cher (disons, Rs 11 lakh à Rs 18 lakh). A ces prix, le Taigun peut paraître un peu trop cher à trop d’acheteurs potentiels dans cette classe. Ajoutez au fait que Mahindra a annoncé les prix de son SUV beaucoup plus gros, le XUV700, à partir de Rs 12-15 lakh, et cela signifie que VW Group India devra peut-être repenser les prix s’il veut prendre une grosse tarte dans les Rs Segment SUV 10-20 lakh. Mais le Taigun prouve une chose, c’est-à-dire qu’après la débâcle d’Ameo, Volkswagen semble avoir obtenu une bonne voiture pour l’Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.