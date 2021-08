Volley-ball de plage | Jeux Olympiques : Herrera et Gavira chutent au deuxième tour face aux champions du monde

Le partenaire masculin de Beach-volley formé par Pablo Herrera et Adrine Gavira ils sont restés éliminé en huitièmes de finale des JO de Tokyo 2020. Ses rivaux au premier huitième de finale étaient compliqués : le couple russe formé par Oleg Stoïanovski et Viacheslav Kralisnikov, champions du monde et vice-champions d’Europe. Le couple espagnol a pourtant beaucoup exigé des représentants de la Comité olympique russe, qui a gagné 22-20 et 21-17.

Dans les deux premiers sets, les Espagnols ont commencé avec avantage sur le tableau de bord. Dans la première manche, les Russes n’ont pu prendre l’avance que 12-13. Dans la seconde, ils étaient cinq points consécutifs du couple ROC qui a brisé le tableau de bord, avec quelques polémique sur la piste en raison de réclamations de révision de vidéo espagnoles non acceptées par l’arbitre.

De cette façon, l’Espagne n’est plus représentée dans la compétition de beach volley, après la défaite hier également au deuxième tour de Liliana Fernandez et Elsa Baquerizo.

Les JO de Tokyo pourraient dire adieu à la compétition de Pablo Herrera, à 39 ans. Entre autres récompenses, il a été argent Olympique à Athènes 2004, avec Javier Bosma.