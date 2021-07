Volley-ball de plage | Jeux Olympiques : Herrera et Gavira soumettent l’Australie et rêvent de se qualifier

Pablo Herrera et Adrin Gavira ont remporté leur premier match de ces matchs en battant les Australiens Christopher McHugh et Damien Schumann 2-0 (21-16 et 21-16) et ils ont encore des options pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Les Espagnols n’avaient pas le choix après avoir ajouté deux défaites pour remporter leur troisième match, et ils l’ont fait avec un grand match. Maintenant, ils devront attendre la fin de la journée. Ils ont déjà obtenu la troisième place de leur groupe (le premier sera joué par la Norvège et la Russie) et il faudra voir s’ils se classent directement parmi les deux meilleurs tiers des six groupes.

En cas d’égalité à une victoire, les sets gagnés (deux dans le cas de l’Espagne) compteront pour le bris d’égalité et si cela ne défait pas l’égalité, les points. Et s’il sort outsider, il a toujours la possibilité de passer en barrage avec les quatre pires tiers des six groupes. Il est temps d’attendre, mais vous pouvez encore rêver à leur classement.