Volley-ball de plage | Jeux Olympiques : Les couples espagnols Lili Fernndez – Elsa Baquerizo et Pablo Herrera – Adrin Gavira passent au deuxième tour

Plein d’espagnol dans les matchs de repêchage qui ont donné accès aux huitièmes de finale de la compétition de beach volley. Le couple espagnol, formé par Liliana Fernndez et Elsa Baquerizo, s’est qualifié après avoir renversé les Japonaises, Miki Ishii et Megumi Murakami, en deux sets. Pour sa part, Pablo Herrera et Adrin Gavira a également atteint le deuxième tour avec une victoire de 2-1 (31-29, 19-21 et 15-7) sur les Polonais Piotr Kantor et Bartosz Losiak.

Liliana et Elsa, qui ils devaient jouer ce match alors qu’ils terminaient troisième de leur groupe de qualification, ils ont surmonté l’obstacle avec une grande facilité, avec des partiels de 21-15 et 21-10, dans un total de 38 minutes de jeu.

Au premier tour, les Japonais ont tenu jusqu’à 10-10. Dès lors, les femmes espagnoles n’avaient plus le choix. Ils ont creusé un écart de trois points (13-10) et ont su en profiter pour mettre la victoire sur les rails car au deuxième tour ils ont pris leurs distances dès le départ (3-10) et ont gagné encore plus nettement.

Avec cette victoire, Liliana et Elsa accèdent au tour qu’elles ont atteint lors des précédents Jeux de Londres 2012 et Ro 2016, qu’elles n’ont pu surmonter dans les deux cas.

Herrera et Gavira

Herrera, médaille d’argent à Athènes 2004 avec Javier Bosma et Gavira, avait un premier set très disputé sur le court central de Shiozake Park, qui a duré jusqu’à 33 minutes et a exigé un effort prolongé des Espagnols qui a fait des ravages dans le set suivant.

C’est dans la troisième que le Castellón Herrera, à ses cinquièmes Jeux Olympiques, et le Sanroqueo Gavira, à ses troisièmes, ont enfin pu jouer confortablement. Une avance de 8-2, avec des Polonais moins bien adaptés à la chaleur et essayant continuellement d’arrêter le jeu, qui leur a coûté un avertissement, a mis le bris d’égalité sur un plateau.

Le couple espagnol a terminé neuvième à Londres 2012 et Ro 2016.