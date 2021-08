Volley-ball de plage | Jeux olympiques : Liliana Fernndez et Elsa Baquerizo manquent de chambres : le Canada a comblé son favoritisme

in

Liliana Fernndez et Elsa Baquerizo Ils ont affronté dans les premières heures de ce dimanche à lundi en Espagne un duel très compliqué des huitièmes de finale -le tour où ils étaient tombés à Londres 2012 et Ro 2016- contre les Canadiens. Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes sur le sable de Parc Shiokaze.

Le couple espagnol, qui a souffert dans cette phase à laquelle ils se sont classés après avoir gagné 2-0 (21-15, 21-10) face aux Japonais Miki Ishi et Megumi Murakami, cédé par un net 21-13 au premier trimestre.

Les Canadiens ont été très efficaces tout au long de la première étape. Le défi de la deuxième série était de trouver quelque chose qui n’avait pas encore été réalisé au Japon : que le deuxième au classement mondial de la Fédération Internationale et champions du monde à Hambourg 2019 Sarah et Melissa ont perdu un set pour forcer une troisième à rêver à la phase suivante.

Aucune option

Mais cela ne pouvait pas être. Les champions du monde n’ont relâché aucune partie de l’épreuve. Même si les Espagnols, qui sépareront leurs chemins comme l’a confirmé MARCA Baquerizo par leur envie de fonder une famille, ont réussi à remonter le deuxième set avec quatre points d’affilée.

Les Canadiens chercheront une place en demi-finale contre les Australiens Mariafe Artacho et Taliqua Clancy. Finalement, le Canada s’est imposé avec autorité par un 21-13 Le rêve de l’Espagne sur le sable est terminé.