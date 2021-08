Volley-ball de plage | Jeux Olympiques : Pablo Herrera, à 39 ans : « Paris 2024 ? Trois ans, ce n’est pas tant que ça »

Pablo Herrera et Adrin Gavira ont montré leur meilleur côté de la saison lors des huitièmes de finale des Jeux de Tokyo. Cependant, le couple espagnol n’a pas trouvé la récompense de la victoire après une année particulièrement dure et ils ont terminé leur participation olympique en chute libre (22-20 et 21-17) devant l’équipe russe formée par Viacheslav Krasilnikov et Oleg Stoyanovskiy, champions du monde en 2019.

Une défaite qui semblait mettre un terme à la carrière d’Herrera, qui à 39 ans disputait ses cinquièmes Jeux olympiques. Cependant, le joueur de Castelln n’a pas de date d’expiration et n’exclut pas d’être à l’épreuve olympique de Paris en 2024, comme il l’a dit à MARCA après la défaite.

“Il semble que vous souhaitiez que l’équipe continue. Cela ne fait que trois ans. Maintenant, lorsque la saison sera terminée, nous parlerons pour avoir des garanties que le physique perdure. Dans le train, trois ans, ce n’est pas si long”, a déclaré l’Olympique. médaillé à Athènes’ 04.

Avec le goût amer de la défaite encore dans la bouche (“On est foutu”), le couple a quitté le tournoi avec de bons sentiments et Gavira a avoué en zone mixte : “On est foutu. C’est dommage d’avoir joué à ce niveau pour se battre pour les médailles et rester dans les huitièmes. Je suis très fier de mon partenaire, de la façon dont il a joué ses cinquièmes Jeux comme s’ils étaient les premiers à 39 ans. Nous sommes heureux de cette partie, mais nous en voulons plus. Dans un quelques jours, nous apprécierons le bon tournoi que nous avons fait.

Cette défaite est l’une des rares occasions où l’équipe espagnole a pu sourire en 2021. C’est pourquoi pour Herrera il n’y a pas de reproche possible et il n’y a de place que pour la fierté : “En fin de compte, le souvenir est que nous avons joué à un niveau élevé. La pandémie a été très dure psychologiquement. Cela a généré beaucoup de stress. Les deux arrêtés à mes 39 ans, sans pouvoir s’entraîner pleinement, coupe l’entretien du corps. Adri est également venu d’un très mauvais année, mais nous sommes revenus. Je suis fier de la façon dont nous nous sommes battus et de la façon dont Adri est revenu et très fier de l’harmonie que nous avons. Nous sommes comme des frères. “