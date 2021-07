Volleyball de plage des Jeux olympiques de Tokyo 2020, diffusion en direct du tour de qualification féminin, chaîne de télévision, heure de début, comment regarder

La ronde de qualification féminine de volleyball de plage aura lieu samedi soir avec April Ross et Alix Klineman des États-Unis qui affronteront la Chine. Cela devrait être un excellent match et si vous êtes un fan de volleyball, vous pourrez voir certains des meilleurs au monde sur la scène olympique.

Nous vous couvrons tous vos besoins olympiques et vous tiendrons au courant de la manière de diffuser toute l’action pendant les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Jeux olympiques de Tokyo 2020

Volley-ball de plage, tour de qualification féminin

États-Unis : A. Ross/A Klineman contre CHN : X. Wang/C. Xue

Lorsque: samedi 24 juillet

Temps: 20 h HE

LA TÉLÉ: NBC

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Direct: Hulu (streamer gratuitement)

Programme de volleyball de plage masculin et féminin des États-Unis

samedi 24 juillet

Brouwer/Meeuwsen (Pays-Bas) c. Lucena/Dalhausser: 8 h HE

Ross/Klineman contre Xue/Wang XX (Chine) : 20 h HE

dimanche 25 juillet

Gibb/Bourne vs Carambula/Rossi (Italie) : 9 h HE

Claes/Sponcil contre Graudina/Kravcenoka (Lettonie) : 20 h HE

Lundi 26 juillet

Ross/Klineman c. Liliana/Elsa (Espagne) : 20 h HE Alison/Álvaro Filho (Brésil) c. Lucena/Dalhausser: 23 h HE

mardi 27 juillet

Gibb/Bourne c. Heidrich/Gerson (Suisse) : 20 h HE

Mercredi 28 juillet

Claes/Sponcil contre Makokha/Khadambi (Kenya) : 20 h HE

Lucena/Dalhausser contre Azaad/Capogrosso (Argentine) : 22 h HE

Jeudi 29 juillet

Ross/Klineman vs Keizer/Meppelink (Pays-Bas) : 20 h HE

vendredi 30 juillet

Cherif/Ahmed (Qatar) c. Gibb/Bourne: 9 h HE Ana Patrícia/Rebecca (Brésil) c. Claes/Sponcil: 20 h HE

