«Volontairement non vacciné» devrait perdre les soins prioritaires

George Takei trace une ligne dans le sable sur les vaccins – disant que ceux qui choisissent consciemment de ne pas recevoir le vaccin devraient se voir refuser les soins prioritaires s’ils tombent malades de COVID.

La star de “Star Trek” est sortie en balançoire avec sa prise de vue vendredi, écrivant … “Les non vaccinés volontairement qui se retrouvent dans les hôpitaux de Covid ne devraient pas recevoir de soins médicaux prioritaires par rapport aux autres personnes très malades ou blessées qui en ont autant besoin des soins médicaux.”

Les anti-vaccins pensent qu’ils nous possèdent les libéraux en refusant de se faire vacciner. Mais comme disent les enfants, c’est une épopée personnelle. – George Takei (@GeorgeTakei) 13 août 2021 @GeorgeTakei

GT a suivi en tweetant ce qui suit … “Les anti-vaccins pensent qu’ils nous possèdent les libéraux en refusant de se faire vacciner. Mais comme le disent les enfants, c’est un auto-propre épique.”

Son sentiment a subi un contrecoup en raison de l’approche dure du faire ou de mourir. Certains ont souligné qu’il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas vaccinées pour diverses raisons … et au lieu de les appeler à rester dans la poussière, comme le suggère George ici, ils soutiennent qu’il faut simplement encore plus de sensibilisation/ l’éducation sur la sécurité des vaccins.

Nous sommes à l’ère des nuls. – George Takei (@GeorgeTakei) 13 août 2021 @GeorgeTakei

Il semblerait que George – et d’autres qui ont également appelé les non vaccinés à perdre leurs privilèges – n’a plus le temps de parler et de convaincre. Le fait est que les données sont là.

C’est le champ de bataille qui se prépare en ce moment, et il fait de plus en plus chaud de jour en jour.