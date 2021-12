Volotea demande un prêt de 185 millions d’euros au fonds de sauvetage du gouvernement

03/12/2021 à 21:02 CET

PE

Volotea a sollicité le Fonds d’Appui à la Solvabilité des Entreprises Stratégiques, géré par le Société d’État des participations industrielles (SEPI), l’octroi d’un prêt participatif d’un montant maximum de 185 millions d’euros pour réaliser le rééquilibrage des actifs après la crise du Covid-19.

La compagnie espère ne pas épuiser le montant maximum de ce prêt, comme indiqué dans un communiqué. La demande s’inscrit dans son statut d’entreprise stratégique, compte tenu du nombre d’emplois directs et indirects qu’elle génère, ainsi que du secteur dans lequel elle opère. De plus, il prétend être une alternative de connectivité pour « des millions de passagers européens chaque année ».

La société espère que l’accès à ce prêt participatif renforcera sa position face aux accord conclu avec IAG en vertu de laquelle Volotea exploiterait certaines liaisons et « slots » d’Air Europa et d’Iberia pour répondre aux exigences de la Commission européenne en cas d’acquisition d’Air Europa par Iberia.

En outre, elle fait valoir que cette participation renforcerait sa solvabilité et sa compétitivité et « Cela renforcerait sa force en tant que potentiel sur les marchés sur lesquels il opère. »

La compagnie aérienne, fondée en 2012 par Carlos Munoz, obtenait des résultats positifs depuis 2015. Cependant, la pandémie a impacté l’entreprise de telle sorte que l’entreprise a perdu plus de 120 millions d’euros en 2020, ce qui a affecté ses fonds.

Muñoz, également PDG de l’entreprise, souligne que « ce prêt participatif permettrait rééquilibrer le patrimoine et préparer l’entreprise à sa saine croissance à long terme, ainsi qu’à être mieux à même de faire face aux opportunités qui se présentent ».

D’autres compagnies aériennes espagnoles ont demandé l’aide de la fonds de sauvetage, ayant déjà reçu des aides d’Air Europa (475 millions) et de Plus Ultra (53 millions d’euros), en plus d’Ávoris, une société par actions, propriétaire d’Evelop !, Air Nostrum, qui en a demandé 103 millions et Wamos, qui en a demandé 70 millions d’euros.