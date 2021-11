Vols brièvement interrompus après une décharge accidentelle d’une arme à feu à l’aéroport d’Atlanta, trois blessés signalés

Des agents de bord portant des masques de protection traversent l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta à Atlanta, Géorgie, le mercredi 7 avril 2021.

Une décharge accidentelle d’arme à feu dans la zone de contrôle de sécurité de l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta samedi après-midi a entraîné l’arrêt bref de tous les vols au départ.

L’aéroport a déclaré sur Twitter qu’il n’y avait pas de tireur actif ni de danger permanent pour les passagers ou les employés. Les premiers rapports indiquent que trois personnes ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger à la suite de l’incident, selon le département de police d’Atlanta.

« Les responsables ont donné le feu vert pour #ATLAirport et les opérations normales commencent », ont tweeté les responsables de l’aéroport. Les détails de l’incident n’ont pas été communiqués.

La décharge de l’arme s’est produite lors d’un contrôle de sécurité à l’aéroport, selon le dernier communiqué de la TSA :

Vers 13h30 [ET] aujourd’hui, un TSO de recherche de biens au point de contrôle principal de l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta (ATL) a commencé une recherche de sacs en raison d’un article interdit identifié par la radiographie. Il a conseillé au passager de ne pas toucher à la propriété et, alors qu’il ouvrait le compartiment contenant l’objet interdit, le passager s’est précipité dans le sac et a saisi une arme à feu, qui s’est alors déchargée. Le passager a ensuite fui la zone, sortant en courant de la sortie de l’aéroport.

Divers organes de presse ont rapporté que des témoins ont déclaré que la panique s’était ensuivie après les coups de feu dans le terminal domestique de l’aéroport. La filiale de NBC, WXIA d’Atlanta, a rapporté que des passagers sont descendus des avions pour attendre sur le tarmac et autour des terminaux.

Les agents de la TSA ont détecté plus de 450 armes à feu aux points de contrôle de l’aéroport d’Atlanta en 2021, ont déclaré des responsables. Près de 4 500 armes à feu ont été détectées aux postes de contrôle des aéroports jusqu’à présent cette année.

Lorsque des armes à feu sont détectées dans les aéroports américains, la TSA imposera une sanction civile qui varie selon le nombre d’infractions et si l’arme à feu a été chargée. La liste complète des sanctions est publiée sur TSA.gov.

Les passagers peuvent généralement voyager avec des armes à feu dans les bagages enregistrés lorsqu’elles sont déchargées et emballées dans un étui rigide verrouillé.

L’incident s’est produit juste au moment où l’on s’attend à ce que la saison des voyages de vacances la plus chargée depuis le début de la pandémie. La Transportation Security Administration a déclaré qu’elle prévoyait de contrôler environ 20 millions de personnes entre le 19 et le 28 novembre, presque aux niveaux de 2019.

