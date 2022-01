Vols d’Apple Store : un brevet décrit des contre-mesures

Les vols dans l’Apple Store, où les voleurs s’emparent des écrans des tables, peuvent être traumatisants pour ceux qui se trouvent dans le magasin à ce moment-là, ainsi que pour l’entreprise et les clients. Un brevet Apple délivré aujourd’hui décrit les moyens par lesquels l’entreprise pourrait riposter.

Des groupes de voleurs ont pu voler plusieurs dizaines de milliers de dollars de produits d’affichage en l’espace de seulement deux ou trois minutes…

Fond

Apple utilise des images spéciales pour les appareils d’affichage qui les rendent inutilisables une fois qu’ils quittent le magasin.

Une source nous dit que les images spéciales actuelles du système d’exploitation sur les appareils de démonstration incluent un « kill switch » logiciel qui les désactive lorsqu’elles sont hors de portée du Wi-Fi du magasin. Cela signifie qu’Apple n’a plus besoin d’utiliser Find My iPhone pour les désactiver manuellement.

Cependant, ces mesures ne sont pas largement connues, ce qui signifie qu’elles n’ont pas autant d’effet dissuasif.

Il y a quelque chose d’assez satisfaisant à l’idée que ces voleurs pensent qu’ils viennent de récupérer des dizaines de milliers de dollars d’équipement pour découvrir qu’ils ont en réalité un tas de déchets. Ou, au mieux, quelque chose qu’ils doivent casser pour des pièces – une expertise qu’ils ne possèdent probablement pas. Mais il vaudrait bien mieux prévenir les vols en premier lieu […] Pour toute personne présente dans un Apple Store lorsque l’un de ces vols a lieu, cela doit être une expérience assez effrayante. Une foule de personnes dont le visage est couvert se précipitent et attrapent tout ce qu’elles peuvent, probablement sans s’inquiéter de quiconque qu’elles doivent repousser. Les clients ne sauront pas s’ils sont sur le point d’être agressés ou de se faire voler leurs propres biens.

Les raids ne sont pas vraiment monnaie courante, mais ils se produisent encore trop souvent pour plus de confort. Par example:

Brevet pour se protéger contre les cambriolages de l’Apple Store

Le brevet d’Apple décrit un peu moins les mesures matérielles de haute technologie que les mesures logicielles. Il s’agit essentiellement du type de supports couramment utilisés pour protéger les iPad lors d’expositions, où un boîtier captif s’enroule autour des bords de l’appareil.

Cependant, ces supports sont généralement laids, d’où le souhait d’Apple de les rendre aussi discrets que possible et de permettre aux clients de tourner librement les appareils dans n’importe quelle orientation lorsqu’ils les examinent. Les câbles d’alimentation et de retenue seraient cachés dans un tube de montage lorsque les produits sont sur les tables.

Divers modes de réalisation sont décrits qui concernent des systèmes d’affichage de produits pour afficher des produits à des acheteurs potentiels d’une manière visuellement attrayante. De tels systèmes d’affichage de produits peuvent également rendre les produits affichés disponibles pour une utilisation (par exemple, pour des tests) par des acheteurs potentiels tout en limitant la capacité de l’acheteur potentiel à retirer le produit d’une zone d’affichage. Par exemple, des modes de réalisation comprennent un système d’affichage de produit ayant un support de retenue avec au moins deux bras qui s’étendent autour des côtés opposés d’un produit affiché. Le système d’affichage de produit peut également comprendre un corps de retenue qui a un bord et a une surface extérieure continue et lisse s’étendant à partir du bord. Le corps de retenue peut être couplé au support de retenue au niveau d’une partie du corps de retenue sur un côté opposé du bord à partir de la surface extérieure lisse. Le système d’affichage de produit peut également comprendre un câble de retenue qui peut être couplé au corps de retenue au niveau d’une ouverture du corps de retenue à travers la surface extérieure du corps de retenue. La surface extérieure lisse du corps de retenue peut s’étendre de manière continue depuis l’ouverture jusqu’au bord.

Ni la description ni les illustrations n’indiquent clairement comment Apple traiterait la laideur de ces supports une fois les produits récupérés, au-delà de décrire comment toutes les attaches seraient cachées.

L’utilisation d’une seule attache pour coupler ensemble les premier et deuxième bras peut permettre de cacher l’attache du bras de support à la vue, ce qui peut faciliter un aspect visuel propre et lisse du dispositif de retenue.

Comme toujours avec les brevets Apple, on ne sait pas si le système sera un jour mis en œuvre.

