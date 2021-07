Vols spatiaux commerciaux habités : de nombreux défis et obstacles à venir, selon un expert américain

Les forces armées nationales considèrent toujours l’espace extra-atmosphérique comme un domaine de sécurité avant tout, où les grandes puissances pourraient se menacer les unes les autres. (Image représentative : SpaceX)

Les vols spatiaux habités sont un défi technologique intimidant que seuls quelques pays ont même tenté. Mais les vols spatiaux habités commerciaux sont encore pires : c’est un défi à la fois technologique et économique. Pour l’instant, seuls les plus riches, les privilégiés et les chanceux peuvent aller dans l’espace en tant qu’astronautes commerciaux privés.

Partageant son point de vue avec Financial Express Online, Christopher D Johnson, conseiller en droit spatial, Secure World Foundation, a déclaré : « Cela restera probablement le cas pour les années à venir. Il est fort possible cependant que les rivalités commerciales et l’innovation axée sur le marché essaieront de réduire ces coûts, et vous pouvez parier que les investisseurs chercheront à voir comment ils peuvent participer à certaines de ces actions en plein essor. Alors que nous regardons ces entreprises progresser et qu’elles subissent des revers inévitables, il est important de refléter le développement d’une nouvelle industrie.

« Il y a eu une augmentation significative de la couverture médiatique des vols spatiaux commerciaux privés ces dernières semaines. Et comme la concurrence perçue entre Blue Origin, SpaceX et Virgin Galactic se poursuit, cette couverture médiatique et ces commentaires ne feront qu’augmenter », a déclaré le conseiller en droit spatial basé à DC.

“Malgré les nouvelles et les opinions variées exprimées, ce qui est réellement important n’est pas vraiment qui “gagne la course”. Derrière les gros titres, ce qui compte le plus, c’est que l’activité commerciale spatiale habitée semble enfin s’accélérer. Les entreprises spatiales commerciales prennent des mesures importantes et dignes d’intérêt dans les vols spatiaux habités, faisant progresser leur savoir-faire technique et se poussant mutuellement à exceller », a déclaré M. Johnson.

Selon lui, « L’industrie des vols spatiaux commerciaux attend avec impatience ce mois prochain, ces prochains mois, et cette année prochaine depuis un certain temps. Ils ont eu la patience de travailler progressivement et prudemment vers ces premiers pas. Voyons où cela mène. Faites attention à la technologie et aux capacités, et commencez à imaginer ce qui peut être fait d’autre.

« Si nous pouvons mettre des gens en orbite terrestre basse (LEO) à moindre coût et plus souvent, et si nous pouvons lancer de plus grandes quantités de masse en orbite terrestre, ou même vers la Lune, que devrions-nous faire d’autre dans l’espace ? Quelles possibilités s’ouvrent-elles ? » il demande.

Bien sûr, de nombreux obstacles et défis nous attendent. L’espace extra-atmosphérique est déjà occupé; il y a de sérieux problèmes de gestion du trafic spatial et de débris spatiaux à considérer. Les forces armées nationales considèrent toujours l’espace extra-atmosphérique comme un domaine de sécurité avant tout, où les grandes puissances pourraient se menacer les unes les autres.

En conclusion, il déclare : « Il y a des défis de réglementation et de surveillance, en particulier avec une activité où la technologie est encore en développement et en évolution. Mais pour chaque problème que le pessimiste considère comme incurable, l’état d’esprit optimiste trouve des dizaines de solutions possibles. Et nous pouvons nous attendre à ce que les optimistes travaillant dans l’industrie spatiale commerciale recherchent et trouvent ces solutions. »

