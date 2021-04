Volta a la Comunitat Valenciana 2021: étapes et coups de coeur

13/04/2021 à 12:37 CEST

.

La Volta a la Comunitat Valenciana démarre ce mercredi à Elche avec une affiche dans laquelle Enric Mas (Movistar) est l’une des principales revendications de la 72e édition du test, qui a été lésée par le changement de dates auxquelles l’organisation a été contrainte en raison de la situation sanitaire due au covid-19.

La célébration de l’épreuve valencienne, de catégorie UCI Elite, était initialement prévue du 3 au 7 février, même si la mauvaise situation sanitaire due à la pandémie a contraint sa suspension.

Il pourra enfin se tenir en avril, même si la coïncidence avec d’autres courses importantes comme la classique La Flecha-Brabanzona a empêché certaines des équipes les plus puissantes du peloton, habituelles de la Volta, de pouvoir y assister.

C’est ainsi que le directeur de la course l’a reconnu, Ange fait maison, qui a précisé que la définition de l’affiche des participants avait été une année compliquée en raison de la pandémie et du changement de dates.

Il a également regretté de ne pas pouvoir avoir de fans au départ, à la ligne d’arrivée ou au parcours et a annoncé le grand effort de l’organisation pour investir dans les nouvelles technologies afin que les fans puissent suivre la course «en streaming et sur les réseaux sociaux, en plus de la finale sur la chaîne Eurosport & rdquor.;.

Équipement

Bien qu’au début, on s’attendait à ce qu’il puisse participer Alejandro Valverde, vainqueur en trois éditions, enfin l’équipe Movistar a Enric Mas en tant que chef de rang, mais composé de sept coureurs.

Outre Movistar, les autres équipes confirmées par l’organisation sont Lotto-Soudal avec l’Australien Caleb Ewan, Groupama FDJ, Cofidis, Team Arkea, Caja Rural, Rally Cycling, Bingoal, B & BHotels, Burgos BH, Kern Pharma, Euskatel, Tartaletto, Evopro et MG.K WISS, avec un total de 129 coureurs inscrits.

Étapes

La course débutera mercredi à partir de La palmeraie d’Elche avec une étape de moyenne montagne, avec quatre cols concentrés dans la dernière partie, 166 kilomètres jusqu’à la ligne d’arrivée à Ondara.

La deuxième étape, avec départ et arrivée dans la ville de Alicante, avec un parcours de 184 kilomètres. Tracé avec un seul port, bien que ce soit loin de la ligne d’arrivée.

Grande nouveauté de cette édition, l’étape reine se déroule du samedi au vendredi et parcourra 160 kilomètres dans toute la province de Valence. Avec départ à Torrent et arrivée dans le Haut de la reineA Dos Aguas, ce ne sera pas l’étape reine habituelle avec de grosses montées et des cols “cassants”.

L’organisation a cherché cette fois une similitude avec les grands classiques belges, avec 15 ascensions à des niveaux tout aussi exigeants, mais moins élevés.

Le vainqueur de la course sera décidé dans la quatrième étape, pour laquelle un événement chronométré individuel. Au total, il y aura 21 kilomètres de parcours plat dans la province de Castellón, avec départ à Xilxes et arrivée à la plage d’Almenara.

La cinquième et dernière étape, avec départ à Paterna et arrivée à ValenceIl aura le parcours normal, court et plat de 95 kilomètres à partir des autres éditions. Une mise en page, qui servira également à célébrer, une année de plus, l’événement féminin.

Calendrier:

14 avril: Première étape: Elche-Ondara (159,5 kilomètres)

15 avril: Deuxième étape: Alicante-Alicante (179 kilomètres)

16 avril: Troisième étape: Torrent-Dos Aguas (Alto de la Reina) (160,5 kilomètres)

17 avril: Quatrième étape: Xilxes-Almenara (21,2 kilomètres (contre-la-montre)

18 avril: Cinquième étape: Paterna-Valence (95,2 kilomètres)