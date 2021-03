Volta de Sagan

27/03/2021

À 18:25 CET

Mataró doit toujours se rappeler que le 27 mars 2021, un triple champion du monde cycliste nommé Peter Sagan a remporté une étape de la 100e Volta après un magnifique sprint de force. On ne pouvait pas quitter la Catalogne sans être vu. Il ne pouvait pas renoncer à faire ses débuts dans la manche catalane, car il est Sagan, qui à une autre époque s’appelait Tourminator, car il y avait des années où le soleil ne se couchait pas derrière son volant lorsqu’une arrivée massive était annoncée et parce que, de plus, comme peu de Sprinters surmontent n’importe quel bord de montagne sans difficulté apparente.

Ce fut un immense privilège pour la Volta de gagner Sagan; calculé, efficace, conscient de ses sentiments, habile à commander le travail des collègues de Bora; Méticuleux dans son métier, bien que parfois, à tort, il donne l’impression qu’il est un maniaque du vélo, comme si l’effort et l’entraînement dur n’étaient pas avec lui. Il vend une image légère, mais cela sert à faire de lui l’un des meilleurs hommes commerciaux de l’équipe mondiale, capable de vendre à l’écran n’importe quoi, d’un shampoing pour cheveux à un extracteur de cuisine. Et convaincre les locaux et les étrangers de parier sur la marque de vélo qu’elle sponsorise.

Pour quelque chose, sans jamais et moins à 31 ans, aspirant à gagner un jour le Tour, Sagan est le coureur le mieux payé du peloton, au-delà des étoiles qui apparaîtront fin juin dans les piscines pour arriver en jaune à Paris. Et parce qu’il a un œil magique pour lire les scènes. Il est arrivé à la Volta et a voulu se tester dès le premier jour, mais le rythme effréné que Movistar a imposé à Montseny l’a asphyxié pour que Calella soit décroché. Il a affronté le contre-la-montre des Banyoles comme s’il s’agissait d’une journée d’entraînement avec un dossard. Il a surmonté les deux jours dans les Pyrénées dans le secret du peloton, calme et juste assez vêtu, et il savait qu’une escapade viendrait à Manresa vendredi.

Ah! Mais Mataró était autre chose. C’était son terrain, l’occasion de faire ses preuves. Il suffisait à son peuple grégaire de contrôler l’évasion et d’éviter toute action désespérée dans l’Alt del Collet. Les assistants qui étaient en tête, dans la voiture, lui avaient déjà dit que la montée à 14 kilomètres de l’arrivée n’était pas un gros problème. Pas de problème pour un Sagan fatigué de gagner des étapes du Tour, des classiques comme le Tour des Flandres ou le Paris-Roubaix et trois fois, oui trois fois plus Oscar Freire, champion du monde de cyclisme.

Victoire post-COVID

Et il n’a pas manqué de signer pour la Volta le premier triomphe d’une année qui avait commencé horriblement depuis Sagan. Après Noël, il se sentait étrangement fatigué. « Je n’avais pas de fièvre« , a-t-il expliqué hier à Mataró après sa victoire. Mais un jour, il a remarqué qu’il avait perdu son odorat et que la nourriture n’avait pas de goût. Mauvaise affaire. Il n’était guère nécessaire de réaliser une PCR qui était manifestement positive. Il avait le coronavirus. «Je voulais juste passer la journée à dormir dans mon lit. J’ai manqué de force. C’était frustrant, une fois que je suis revenu à l’entraînement, je n’avais même pas l’énergie de grimper. Il n’a pas avancé. J’ai perdu toute forme & rdquor;.

Il s’est inscrit pour celui du devoir oblige le Tirreno-Adriatico, souffrir pour ne pas se décrocher. Mais, regardez où, il se mettait en forme au point qu’il était encouragé à participer à Milan-San Remo où il occupait une digne quatrième place en finale.

De San Remo, il s’est rendu à Calella. Et nous l’avons déjà ici, dans la Volta, avec un profil bas jusqu’à ce que l’étape entre Tarragone et Mataró soit téléchargée sur son ordinateur. C’était à lui. «L’équipe a travaillé à merveille pour pouvoir mettre fin à deux mois très difficiles à la fois. Le covid n’a plus laissé sa marque, peut-être le désir de redevenir le grand Sagan, celui qui a célébré la 115e victoire de sa carrière professionnelle au Maresme pour recevoir dès qu’il franchit la ligne d’arrivée les félicitations d’un autre ancien champion du monde, un gars qui le surpasse en victoires, pas moins de 130, et son nom est Alejandro Valverde.

Il est monté sur le podium, comme il l’a fait tant de fois, et comme ils en ont l’habitude, tout le monde a dû imaginer qu’une foule l’applaudissait, comme quand il a reçu les félicitations de dizaines et de dizaines de Slovaques arrivés en bus de leur pays pour célébrer les victoires de son plus célèbre compatriote. Maintenant, tout est plus froid, même pour Sagan Qu’aujourd’hui après avoir terminé la Volta il retournera à Monaco, où il vit, pour remettre la puce classique en attente si le Paris-Roubaix est reporté à l’automne à cause de la pandémie.