VoLTE : comment l’utiliser et pourquoi vous devez vous en soucier

VoLTE, ou Voice over LTE, est la façon dont nos téléphones et opérateurs transmettent nos voix pendant un appel, il y a donc de bonnes raisons de savoir comment l’utiliser et pourquoi vous devriez vous en soucier. Tous les principaux opérateurs américains ont déroulé le tapis rouge pour VoLTE sur LTE, ou ce que la plupart d’entre nous appelons 4G. À l’heure actuelle, VoLTE est très probablement disponible dans votre région, et si vous avez mis votre téléphone à niveau au cours des dernières années, vous pouvez probablement l’utiliser. Une fois que vous avez le bon téléphone et le bon opérateur, la configuration de VoLTE sur votre téléphone est très simple et en vaut la peine.

Regardons de plus près.

Qu’est-ce que la VoLTE ?

Comme son nom l’indique, la voix sur LTE se produit lorsque votre opérateur vous permet de passer un appel téléphonique via votre connexion LTE au lieu des anciens réseaux vocaux existants. Par exemple, Verizon Wireless utilisait traditionnellement 1XRTT pour tous vos appels vocaux, en s’appuyant sur LTE pour les données. C’était autrefois la raison pour laquelle les téléphones Verizon ne pouvaient pas utiliser simultanément la voix et les données. De même, AT&T et T-Mobile s’appuyaient sur une combinaison de LTE pour les données et de HSPA+ pour les appels et passeraient à un signal 3G lorsqu’ils parlaient à quelqu’un sur l’autre ligne. Avec VoLTE, aucun de ces scénarios n’est plus nécessaire.

Ce que les deux types de réseaux ont désormais en commun, grâce à VoLTE, est la possibilité d’utiliser plus de bande passante pour passer des appels téléphoniques avec un son de meilleure qualité dans les deux sens. Lorsque vous êtes en communication avec quelqu’un d’autre qui utilise VoLTE, vous remarquez immédiatement la différence de qualité d’appel aux deux extrémités. Vous remarquerez également que les appels se connectent plus rapidement si vous appelez quelqu’un près de chez vous, et même si ce n’est pas une fonctionnalité qui vaut la peine de se vanter, c’est une bonne chose à tester par vous-même.

Quels opérateurs américains prennent en charge la VoLTE ?

Tous les principaux opérateurs américains, dont AT&T, T-Mobile, US Cellular et Verizon, prennent en charge la VoLTE.

Certains opérateurs appellent VoLTE HD Voice pour des raisons de marketing, car il souligne sa fidélité accrue par rapport à un appel cellulaire traditionnel. À ce stade, la plupart des personnes effectuant un appel sur un smartphone moderne utiliseront HD Voice, qu’elles le sachent ou non. La plupart des MVNO et des opérateurs prépayés utilisent également HD Voice.

La technologie d’appel Wi-Fi est presque identique à HD Voice du point de vue de l’utilisateur en ce sens qu’elle utilise une connexion de données Wi-Fi pour terminer l’appel au lieu des données LTE. Sur tous les opérateurs, vous pouvez vous attendre à une augmentation de la qualité tant que votre connexion est solide. Les opérateurs souhaitent que leurs clients utilisent si possible HD Voice, car même avec une qualité accrue, ces appels coûteront moins cher aux opérateurs à long terme.

Certains opérateurs prépayés tels que Visible sont même déjà passés à un réseau entièrement numérique, la VoLTE étant la seule option pour les appels.

Comment puis-je utiliser VoLTE ?

Tous les principaux opérateurs prennent en charge VoLTE, et pratiquement tous les nouveaux téléphones que vous achetez aujourd’hui devraient le prendre en charge. Sur un iPhone, le paramètre est une bascule dans les paramètres principaux sous Cellulaire, puis Options de données cellulaires. Vous remarquerez peut-être que lorsque vous modifiez cette sélection, l’indicateur de réseau sur le téléphone se réinitialise.

Sur la plupart des téléphones Samsung plus récents, l’option sera dans la catégorie des connexions dans les paramètres du téléphone. Sur d’autres téléphones tels que ceux de OnePlus, c’est très similaire à l’option dans la catégorie Wi-Fi et réseau.

Quelques éléments doivent se dérouler correctement pour que VoLTE prenne effet, notamment une connexion LTE suffisamment bonne sur une tour prenant en charge VoLTE. Vous aurez également besoin d’un appareil prenant en charge VoLTE. C’est quelque chose qui devra être confirmé sur chaque appareil de chaque opérateur, mais la plupart des téléphones sortis au cours des deux dernières années devraient être intégrés.

L’objectif final des opérateurs est de faire passer tout le monde aux appels VoIP, qui signifie Voice over Internet Protocol. Une fois que cela se produit, des fonctionnalités telles que VoLTE, VoNR (5G) et les appels Wi-Fi entreront dans la même catégorie et permettront d’appeler lorsqu’ils sont connectés à n’importe quelle source Internet sécurisée. Cela inclut la 5G autonome, et à mesure que les réseaux 5G plus efficaces arriveront à maturité, les opérateurs voudront que les clients restent autant que possible sur cette tour.

Que dois-je savoir d’autre sur VoLTE ?

Aujourd’hui, tous les opérateurs comptabilisent les appels HD Voice/VoLTE dans les minutes dans leur seau mensuel et non dans les données, même si VoLTE utilise le même réseau de données que le streaming vidéo ou la navigation sur le Web. Mais pour les opérateurs comme Verizon qui prennent en charge les appels vidéo sous la norme VoLTE, la partie vocale d’un chat utilisera des minutes, tandis que la partie vidéo utilisera des données. Verizon dit qu' »un appel vidéo d’une minute en moyenne utilise environ 6 à 8 Mo de données », alors méfiez-vous de cela avant de passer cet appel vidéo – ou utilisez simplement le Wi-Fi.

Il convient également de noter que tous les principaux opérateurs proposent des appels Wi-Fi, qui acheminent les appels vocaux réguliers via un réseau Wi-Fi dans les zones à faible couverture cellulaire ou simplement pour améliorer la qualité et la fiabilité des appels. Les appels Wi-Fi ont plus d’obstacles à franchir que VoLTE sur les opérateurs américains – en particulier sur AT&T – mais cela peut être un outil très utile si vous vivez à proximité ou dans une zone morte.

Alors que la révolution VoLTE a été lente et régulière, il est bon de voir les progrès des opérateurs mobiles, d’autant plus que le spectre devient plus précieux avant le déploiement ultérieur de la 5G.

Dois-je mettre mon téléphone à niveau pour continuer à passer des appels ?

La plupart des gens, même ceux qui utilisent encore des téléphones plus anciens sans prise en charge VoLTE, mettront à niveau volontairement avant qu’un réseau ne les oblige à le faire. Cependant, si vous avez un téléphone plus ancien sans prise en charge VoLTE et que vous recherchez simplement des performances plus fortes et plus cohérentes, en particulier en voyage, la mise à niveau vers l’un des meilleurs téléphones Android prenant en charge VoLTE est une bonne chose.

Plus tôt en 2020, certains clients d’AT&T ont été informés qu’ils devaient mettre à niveau leurs téléphones pour continuer à utiliser le service. Le problème est qu’à terme, AT&T prévoit d’interrompre son ancien réseau pour passer complètement à la 4G LTE et à la 5G. T-Mobile a fait la même chose et fermera Sprint 3G ainsi que T-Mobile 3G en 2022.

AT&T n’est pas le premier opérateur à abandonner la prise en charge des téléphones plus anciens, et ce ne sera certainement pas le dernier. Le fait est que la maintenance de l’équipement de tous ses réseaux hérités pour seulement quelques clients qui insistent pour utiliser des téléphones obsolètes est un énorme gaspillage. AT&T ferme son réseau 3G en février 2022 et si vous n’utilisez pas de téléphone compatible, vous devriez déjà avoir été contacté. Si vous ne l’avez pas fait ou si vous n’êtes pas sûr, vous devez contacter le service client de votre opérateur pour savoir ce que vous devez faire.

