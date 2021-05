Voltregà bat Manlleu et défendra le titre en finale

29/05/2021 à 17:31 CEST

.

le Voltregà vaincu ce samedi Manlleu pour 2-1 en première demi-finale et défendra le titre en finale de l’Euroligue féminine de roller hockey, dont la phase décisive se joue en Palau-solità je Plegamans (Barcelone).

Le match, entre deux équipes de la même région de Osona, qui se connaissent très bien, c’était très disputé, sans buts en première mi-temps et avec très peu de fautes, ce qui a conduit à de la vitesse dans les jeux et des contre-attaques puissantes avec beaucoup de proéminence de la part des gardiens de but, le Chilien noble aristocrate et l’espagnol Bernadas.

le Manlleu, qui a perdu il y a une semaine la finale du OK League avant le Generali Palau, a ouvert le tableau de bord grâce à un tir de son buteur vétéran Maria Diez, Bien que le Voltregà réagi immédiatement avec un peu de Berta Tarrida, très incisif en attaque tout au long du match.

Lorsqu’il semblait que les deux équipes signaient des prolongations, une défaite de Manlleu au début d’un jeu en a profité Laura Barbares se tenir devant noble aristocrate et battez-le à basse vitesse, à seulement quatre minutes de la fin.

le Voltregà, l’équipe qui détient le plus de trophées continentaux, avec six, se battra ce dimanche à 12 heures contre le vainqueur de la deuxième demi-finale, qui sera jouée aujourd’hui par l’équipe locale et championne de la OK League, les Generali Palau, avant le Télécable Gijón.

Fiche technique:

2 (0 + 2) – CP VOLTREGÀ: Teresa Bernadas, Aina Arxe, Cristina Barceló, Berta Tarrida (1) et Laura Barcons (1). Judit Burgaya et Anna Bosch ont également joué.

1 (0 + 1) – CP MANLLEU: Fernanda Hidalgo, Nara López, Anna Casarramona, Ona Castellví et María Díez (1). Elisabet Punsola et María Anglada ont également joué.

Buts: 0-1, min. 27: Maria Diez. 1-1, min. 29: Berta Tarrida. 2-1, min. 46: Laura Barcons.

Arbitres: Tania Pardo, Pedro Silva et David Cantos. Pas de papier cartonné bleu ou rouge.

Incidents: première demi-finale de l’Euroligue féminine de roller hockey au Poliesportiu Municipal de Palau-solità i Plegamans (Barcelone) devant 500 spectateurs.