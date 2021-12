Volume d’échange quotidien de retour au-dessus de B, ByBit rapporte une augmentation de 77% du nombre d’utilisateurs tandis que KuCoin dépasse les 10 millions

Commerce et investissement

Le volume d’échange quotidien est repassé au-dessus de 50 milliards de dollars, ByBit rapporte une augmentation de 77% du nombre d’utilisateurs tandis que KuCoin dépasse les 10 millions

AnTy10 décembre 2021

Binance, quant à lui, est en pourparlers avec la famille la plus riche d’Indonésie et le plus grand opérateur de télécommunications du pays pour lancer une plateforme de trading crypto.

Depuis début novembre, lorsque la capitalisation boursière totale de la crypto a dépassé pour la première fois 3 000 milliards de dollars, les actifs numériques ont subi une baisse, à quelques exceptions près.

Mais bien que l’action des prix ne semble pas attrayante, le secteur ne manque pas d’intérêt et l’argent continue d’affluer.

Le plus grand échange de crypto-monnaie Binance est actuellement en pourparlers avec la famille la plus riche d’Indonésie, les Hartonos, et le plus grand opérateur de télécommunications du pays pour lancer une plateforme de trading de crypto, selon un rapport de Bloomberg citant des personnes connaissant le sujet.

Binance est en pourparlers avec l’entreprise publique PT Telkom Indonesia, et les milliardaires Budi et Michael Hartono contrôlaient la banque PT Asie centrale concernant l’entreprise.

Par le biais de sa branche de capital-risque MDI Ventures, Telkom Indonesia étudie de nouvelles opportunités sur les marchés de la blockchain et de la cryptographie, a déclaré Ahmad Reza, vice-président senior de la communication d’entreprise et des relations avec les investisseurs.

« Nous soutenons la croissance durable de l’industrie de la blockchain à l’échelle mondiale et nous recherchons constamment des opportunités commerciales dans chaque pays », a déclaré un porte-parole de Binance.

Cette semaine, un autre échange cryptographique KuCoin a signalé de grands progrès dans ses opérations, son nombre d’utilisateurs ayant dépassé les 10 millions.

L’échange a enregistré une augmentation de 9 fois du nombre de ses nouveaux utilisateurs enregistrés cette année, par rapport à 2020. KuCoin a déclaré que 1,17 million de ses nouveaux utilisateurs ont été invités via le programme de parrainage par 30 000 utilisateurs.

Le volume des transactions sur la plate-forme a augmenté de près de 23 fois d’une année sur l’autre. Cette croissance a également conduit son jeton natif KCS à augmenter de 3 000% en 2021 pour atteindre un nouveau record historique depuis 2018.

Un autre échange crypto Bybit a annoncé une augmentation de 77% au cours des six derniers mois de sa base d’utilisateurs mondiale à 3 millions dans plus de 150 pays. La plate-forme a également signalé plus de 1 700 milliards de transactions cryptographiques au cours du dernier trimestre.

« 2021 a été une année de montagnes russes pour la crypto », a déclaré le PDG Ben Zhou lors de la session annuelle « Bybit Next Level » en ce qui concerne les progrès réalisés par l’échange cette année.

Le volume d’échange quotidien total est également remonté au-dessus de 50 milliards de dollars, en hausse depuis fin juillet, lorsqu’il est tombé à 17,5 milliards de dollars par rapport au sommet de mai de 88,28 milliards de dollars.

En ce qui concerne l’utilisation des applications, Coinbase a atteint la première place fin octobre et est depuis lors tombé à 85. La même tendance peut être observée avec d’autres applications, notamment Binance, Kraken, eToro, Blockfolio et Voyager.

Cependant, le volume de tweets pour Bitcoin et Ether est à la hausse tout au long de cette année, passant de 500 000 et 113,5 000 au début de l’année à 761,2 000 et 606,4 000, respectivement.

Bitcoin BTC

49 677,97 $

+1,12 %

+0.66%

-12,52%

Ethereum ETH

4 202,51 $

+0,86%

-2,32%

-8,44%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.